Israel reconoce un ataque contra la infraestructura energética de Saná, en Yemen

1 minuto

Jerusalén, 17 ago (EFE).- El Ejército israelí reconoció este domingo haber lanzado un ataque contra la «infraestructura energética» de Saná, la capital de Yemen, que según Israel era utilizada por los rebeldes hutíes, que controlan la ciudad.

«Los ataques fueron realizados en respuesta a continuos ataques por parte del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus ciudadanos, incluido el lanzamiento de misiles tierra-tierra y drones», dijeron las fuerzas israelíes en un comunicado.

El Ejército no dio más detalles sobre el objetivo de sus ataques, aunque los medios locales yemeníes dijeron que una planta energética al sur de Saná fue atacada durante la noche, lo que provocó un incendio y dejó varios generadores fuera de servicio.

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, atacan frecuentemente Israel con misiles balísticos y drones, aunque la gran mayoría de los lanzamientos son interceptados antes de llegar a su objetivo.

Israel, en respuesta, ha atacado Saná en varias ocasiones, además de otras zonas del país controladas por los hutíes.

Los ataques comenzaron tras el inicio de la ofensiva israelí contra Hamás en Gaza, después de los ataques del grupo islamista del 7 de octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.EFE

