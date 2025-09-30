The Swiss voice in the world since 1935
Italia completa dos nuevas evacuaciones desde Gaza con 152 ciudadanos palestinos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 30 sep (EFE).- Italia completó este martes la evacuación de otros 152 ciudadanos palestinos desde la Franja de Gaza en dos operaciones coordinadas por el Gobierno, que incluyen a 15 niños enfermos, así como a estudiantes y casos de reagrupación familiar.

La última misión, que llegará el miércoles a territorio italiano, está compuesta por 72 palestinos, entre ellos casos humanitarios, estudiantes y personas en situación de reagrupación familiar, según explicó la oficina de prensa del Ejecutivo en una nota.

«A pesar de los intensos enfrentamientos armados en la zona, el personal italiano asistió al grupo una vez que cruzó el paso de Kerem Shalom. Posteriormente, fueron trasladados a Jordania, donde fueron recibidos por personal de la Embajada de Italia», se precisa en el comunicado.

La primera operación aterrizó en Italia el pasado lunes con un total de 80 personas: 15 niños enfermos -incluida una recién nacida con una grave malformación congénita- y sus familiares.

Esta intervención se realizó «en estrecha coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS)» y fue de carácter «puramente médico-sanitario», subrayó el Gobierno italiano.

En esa ocasión, la evacuación también se efectuó a través del paso de Kerem Shalom.

Una vez en el aeropuerto israelí de Ramon, el grupo fue trasladado en tres aviones de la Aeronáutica Militar italiana con destino a las ciudades italianas de Roma, Verona (norte), Pisa (centro) y Lecce (sur), donde están recibiendo atención sanitaria.

Con esta operación, Italia alcanza más de 650 personas evacuadas, entre ellas unos 200 niños y sus familiares, quienes han sido trasladados en el marco de las operaciones sanitarias del Gobierno para recibir tratamiento en hospitales italianos.

«Las misiones, realizadas también con el apoyo de los servicios de inteligencia, se llevaron a cabo en coordinación con socios internacionales y locales», se añade en la nota.EFE

csv/rf

