The Swiss voice in the world since 1935

Italia expresa su pésame por muerte de Miguel Uribe y condena el «atroz acto de violencia»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Roma, 11 ago (EFE).- El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, expresó este lunes su pésame en nombre de Italia por la muerte del senador colombiano y aspirante presidencial Miguel Uribe, víctima de un atentado durante un mitin electoral hace dos meses, y condenó lo ocurrido como «un atroz acto de violencia».

«En estas trágicas horas, Italia se une al pueblo colombiano, a los familiares y amigos de Miguel Uribe Turbay, condenando este atroz acto de violencia y expresando su más sentido pésame a toda la nación», escribió Tajani en su cuenta de la red social X.

Miguel Uribe Turbay, de 39 años, estaba ingresado desde el 7 de junio, día del atentado en el que recibió varios disparos, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció esta madrugada.

El jefe de la diplomacia italiana y vicepresidente del Gobierno de Giorgia Meloni lamentó «con profundo pesar» el fallecimiento del senador como resultado de un «cobarde atentado durante un mitin electoral».

«Es un día trágico para Colombia y para quienes luchan por la libertad y la democracia en toda América Latina», añadió. EFE

csv/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR