Italia expresa su pésame por muerte de Miguel Uribe y condena el «atroz acto de violencia»
Roma, 11 ago (EFE).- El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, expresó este lunes su pésame en nombre de Italia por la muerte del senador colombiano y aspirante presidencial Miguel Uribe, víctima de un atentado durante un mitin electoral hace dos meses, y condenó lo ocurrido como «un atroz acto de violencia».
«En estas trágicas horas, Italia se une al pueblo colombiano, a los familiares y amigos de Miguel Uribe Turbay, condenando este atroz acto de violencia y expresando su más sentido pésame a toda la nación», escribió Tajani en su cuenta de la red social X.
Miguel Uribe Turbay, de 39 años, estaba ingresado desde el 7 de junio, día del atentado en el que recibió varios disparos, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció esta madrugada.
El jefe de la diplomacia italiana y vicepresidente del Gobierno de Giorgia Meloni lamentó «con profundo pesar» el fallecimiento del senador como resultado de un «cobarde atentado durante un mitin electoral».
«Es un día trágico para Colombia y para quienes luchan por la libertad y la democracia en toda América Latina», añadió. EFE
