Italia investiga el incendio de Suiza en Nochevieja en el que murieron 6 italianos

2 minutos

Roma, 8 ene (EFE).- La Fiscalía de Roma ha abierto una investigación sobre el incendio en un bar de la localidad suiza de Crans Montana durante una fiesta de Nochevieja que causó 40 muertos, seis de ellos de nacionalidad italiana y más de un centenar de heridos.

Los investigadores italianos barajan los delitos de homicidio e incendio culposo, según avanzan este jueves los medios locales, y siguen de este modo los pasos de las fiscalías de otros países con víctimas en la tragedia como Suiza, Francia y Bélgica.

Según fuentes judiciales, la fiscalía italiana trabaja en coordinación con las autoridades helvéticas, quienes mantienen bajo investigación a los propietarios del local mientras recopilan pruebas para esclarecer las causas del incendio.

El incendio comenzó en la madrugada del 31 de diciembre al 1 de enero, durante una fiesta de fin de año en el bar «Le Constellation» a la que habían acudido decenas de adolescentes y menores de edad.

La tragedia cobró la vida de 40 personas, en su mayoría jóvenes de diversas nacionalidades, y dejó 116 heridos, varios con quemaduras graves.

Entre las víctimas mortales hay seis adolescentes italianos de entre 16 y 17 años, mientras que otros 14 resultaron heridos, actualmente ingresados en el hospital de grandes quemados de Niguarda, en Milán (norte de Italia).

La tragedia ha generado una profunda conmoción en Italia, donde se ha reavivado el debate sobre las condiciones de seguridad en los locales de ocio nocturno.

Expertos y autoridades han señalado la necesidad de reforzar los controles en eventos multitudinarios para prevenir incidentes similares en el futuro. EFE

mla/gsm/fpa