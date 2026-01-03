Italia ofrece a connacionales en Venezuela su asistencia consular y pide no salir de casa

(Actualiza con nuevas declaraciones del ministro de Exteriores)

Roma, 3 ene (EFE).- Italia ha ofrecido este sábado a sus ciudadanos en Venezuela su red diplomática para emergencias y les ha recomendado no salir de casa y mantener prudencia, tras el ataque en varios puntos del país de los Estados Unidos de Donald Trump.

«Sigo con nuestra representación diplomática en Caracas la situación con particular atención a la comunidad italiana. La primera ministra Giorgia Meloni está constantemente informada. La Unidad de Crisis del ministerio está operativa», escribió en la red social X el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani.

Asimismo, recordó a los italianos presentes en Venezuela que pueden contactar el consulado en Venezuela para emergencias o denuncias, indicando el número de teléfono y su correo electrónico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado un ataque «a gran escala» en Venezuela y ha asegurado que el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido capturados.

Poco antes, tras las explosiones registradas por la noche en Caracas y otras ciudades de Venezuela, Maduro había denunciado «una gravísima agresión militar» estadounidense.

El embajador italiano en Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, ha pedido cautela a la ciudadanía en el país caribeño, donde residen alrededor de 160.000 personas con nacionalidad italiana, la mayoría con la doble nacionalidad por tener antepasados italianos.

«Lo importante es quedarse en casa, no salir a la calle. La situación es tan incierta que mantenemos vivamente mantenerse en contacto con el Consulado, no salir de casa y evitar todo viaje», instó el diplomático en la televisión pública italiana RAI.

Asimismo, tras pedir no caer en «el alarmismo», ofreció la asistencia de la embajada y el consulado, cuyos funcionarios «no han dormido en toda la noche», declaró.

Tajani declaró después en la RAI que «los objetivos han sido algunas infraestructuras portuarias y aeroportuarias» e insistió en brindar la asistencia consular a «los muchísimos italianos» en Venezuela, entre residentes y turistas.

«Tememos manifestaciones en las calles y, por eso, hemos dado instrucciones de ser muy prudentes. Parece ser que también se viven momentos de tensión en las cárceles». EFE

