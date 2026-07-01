Italia pide a Egipto un indulto presidencial para una compatriota condenada por adulterio

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Roma, 1 jul (EFE).- El Gobierno italiano ha presentado formalmente ante las autoridades egipcias una solicitud de indulto presidencial para su compatriota Nessy Guerra, condenada en el país norteafricano a seis meses de prisión por adulterio, confirmó este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

En una comparecencia ante el Parlamento, Tajani precisó que la petición fue tramitada formalmente a través de la embajada italiana en El Cairo.

El jefe de la diplomacia italiana explicó que, aunque Guerra fue detenida temporalmente por la policía egipcia junto a sus padres y su hija, la mujer ya fue liberada y se encuentra en su domicilio y recibe asistencia diplomática.

El caso, que el ministro calificó de «muy complejo» tanto en el ámbito legal como de seguridad, se enmarca en una disputa familiar con el exmarido de Guerra, el egipcio Tamer Hamouda.

La joven, de 26 años y nacida en Sanremo (noroeste), fue condenada en primera y segunda instancia en Egipto por adulterio y recibió una condena de seis meses por lo que no podía salir del país. Temía que con su detención la niña se quedara con el padre y por ello había enviado varios mensajes a los medios italianos pidiendo ayuda a las autoridades para evitarlo.

El Ejecutivo italiano ha exigido a El Cairo la «máxima protección» para ambas connacionales tras la reciente puesta en libertad bajo fianza de Hamouda, a quien el ministro acusó de mantener una actitud «agresiva y amenazante» contra la mujer, el personal de la legación diplomática e incluso altas autoridades del Estado italiano.

Por este motivo, Tajani avanzó que la embajada italiana en El Cairo está colaborando de forma paralela con la Justicia italiana en el marco de las solicitudes de extradición emitidas contra el ciudadano egipcio.

Guerra, originaria de Sanremo (norte), ha denunciado años de abusos y persecuciones por parte de su expareja, Tamer Hamouda, condenado en Italia por delitos de acoso, maltratos y lesiones.

La custodia de la niña es el punto central de una larga disputa con su exmarido, quien ha sido condenado en Italia por diversos delitos y recientemente fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza.

El jefe de la diplomacia italiana añadió que Guerra ha decidido recientemente contar con dos nuevos abogados, uno para el recurso ante el Tribunal Supremo y otro para el procedimiento destinado a revocar la prohibición de salida del país de su hija.

«La tutela de los italianos en el extranjero es una prioridad absoluta de la acción de gobierno (…), y aún más cuando están involucrados menores y cuando está en juego la libertad de una conciudadana», concluyó Tajani. EFE

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