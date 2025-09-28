Italia pide a la Flotilla evitar forzar un dispositivo militar que ponga en riesgo vidas

Roma, 28 sep (EFE).- El ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, advirtió este domingo de que si la Global Sumud Flotilla intenta «forzar un bloqueo naval», «se expondría a peligros extremadamente altos e incontrastables» y pidió a los activistas «evitar acciones que puedan poner en riesgo cualquier vida».

El ministro se reunió este domingo en Roma con la portavoz de la delegación italiana de la Flotilla y otros representantes del movimiento, a quienes expresó nuevamente sus preocupaciones, subrayando la importancia del diálogo y la necesidad de evitar «acciones que puedan poner en riesgo cualquier vida», especialmente la de los activistas italianos.

«Si la Flotilla Sumud decidiera emprender acciones para forzar un bloqueo naval, se expondría a peligros extremadamente altos e incontrolables, dado que estamos hablando de barcos civiles intentando ‘forzar’ un dispositivo militar», afirmó Crosetto en un comunicado del Ministerio de Defensa.

Crosetto subrayó que las instituciones italianas están «realizando todos los esfuerzos diplomáticos y operativos» para que prevalezca el sentido de responsabilidad.

«La prioridad para mí y para el Gobierno es y sigue siendo la seguridad y el recurso a soluciones eficaces y seguras para ayudar verdaderamente a la población de Gaza, a través de los canales humanitarios y diplomáticos, todos ellos ya activos», indicó Crosetto.

El ministro también expresó su confianza en que «se pueden obtener mejores y mayores resultados para el pueblo palestino por otros medios, métodos y sistemas», expresando su agradecimiento a los representantes de la Flotilla por el intercambio «sincero y honesto».

Aunque la Flotilla ha declarado que su objetivo es «ayudar al pueblo de Gaza», Crosetto enfatizó que es fundamental que este compromiso no se traduzca en acciones que «no conducirían a ningún resultado concreto», sino que, por el contrario, «podrían tener efectos dramáticos con riesgos elevados e irracionales».

La portavoz y los otros activistas, que se encontraban en la expedición rumbo a Gaza, regresaron a Italia para reunirse con las autoridades con el fin de «garantizar la seguridad de los participantes y el cumplimiento de los objetivos de la misión», tras las solicitudes del Gobierno italiano y del presidente Sergio Mattarella de entregar la carga humanitaria.

La Global Sumud Flotilla navega en su tramo final hacia la franja de Gaza para desafiar el bloqueo israelí, con un total de 43 barcos, y prevén entrar en una «zona de alto riesgo» del Mediterráneo oriental en los próximas dos días

El Gobierno de Italia ha enviado dos naves militares para asistir a los barcos de la flotilla en caso de necesidad, turnándose, no de forma simultánea, y España ha enviado otra, el patrullero oceánico Furor. EFE

