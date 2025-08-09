Italia realiza el primer lanzamiento de ayuda humanitaria en Gaza

Roma, 9 ago (EFE).- El Ministerio de Defensa italiano comunicó que este sábado se produjo el vuelo del primer avión del país que lanzará ayuda humanitaria a la población de Gaza y que por el momento consistirá en uno al día durante una semana.

El ministerio publicó imágenes de un avión de transporte C-130J de la Fuerza Aérea Italiana avanzando lentamente por la pista, antes de rodar para el despegue en el marco de la misión ‘Solidarity Path Operation 2’ (Operación Sendero Solidario 2), el puente humanitario que apoya a la población civil en la Franja de Gaza.

Italia proporcionará aproximadamente 100 toneladas de bienes, incluyendo alimentos y artículos de primera necesidad, transportados a Amán en un vuelo civil y almacenados en palés, que se cargarán en aviones para su entrega aérea.

La misión consiste en un lanzamiento aéreo diario durante aproximadamente una semana, con la participación de tripulaciones de la Fuerza Aérea y personal del Ejército especializado en la preparación de carga.

Anteriormente, el Ministerio de Defensa ya había contribuido en las ayudas a Gaza con el buque hospital ‘Vulcano’, vuelos médicos para niños heridos y la distribución de medicamentos mediante helicópteros del Ejército.

En la publicación en X que acompaña al vídeo, el ministerio escribe: «Despega el primer vuelo para el lanzamiento en paracaídas de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. La Defensa siempre está ahí, donde y cuando se la necesita».

Por otra parte, el Ministerio italiano de Asuntos Exteriores también confirmó la pasada semana un nuevo envío de ayuda humanitaria a Gaza con más de 350 toneladas de harina destinadas a la población civil palestina, que ingresarán en la Franja en camiones desde Jordania. EFE

