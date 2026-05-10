Izquierdista Sánchez pide defender «el voto popular» en inicio de campaña al balotaje en Perú

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El candidato de izquierda a la presidencia de Perú, Roberto Sánchez, llamó el sábado a sus votantes a defender los resultados que lo colocan en segunda vuelta luego que el aspirante ultraderechista Rafel López Aliaga denunciara un «golpe de Estado» electoral a favor de su rival.

«Llamo a la defensa del voto popular, exigimos el respeto al voto popular», dijo el líder de la coalición Juntos por el Perú en un mitín en un barrio popular de Lima en el inicio de su campaña al balotaje del siete de junio.

Con el 99,48% de los votos escrutados, la derechista Keiko Fujimori lidera los resultados de la primera vuelta del 12 de abril con 17,1% de los sufragios.

Sánchez, con 12%, y López Aliaga, con 11,9%, se disputan voto a voto el paso a la segunda ronda en un escrutinio que avanza con retraso y en medio de denuncias de irregularidades en la elección.

La diferencia entre ellos se redujo el sábado a 14.800 votos con ventaja para Sánchez, cuando quedan por revisar unos 100.000 votos.

«¡El pueblo ha dicho quiénes están en la segunda vuelta!», proclamó el líder izquierdista ante centenares de simpatizantes reunidos en una plaza de Huaycán, al este de Lima.

Sánchez propuso crear «un frente patriótico y popular para tener una mayoría sólida» en el congreso bicameral con el fin «de formar un gobierno de ancha base para hacer reformas profundas».

Vestía camisa blanca, pantalón oscuro y sombrero campesino de copa alta, prendas que lo han identificado desde que empezó la campaña.

Los resultados finales se conocerían el 15 de mayo, según el Jurado Nacional de Elecciones.

López Aliaga, exalcalde de Lima, denunció el viernes que en Perú «se está consumando un golpe de Estado contra la democracia» porque las autoridades electorales «nos están imponiendo una segunda vuelta con dos personas que no son legítimas».

«Estos resultados, si sigue esto así, no los reconocemos», advirtió.

Su partido Renovación Popular denuncia desde hace semanas presunto fraude e irregularidades que impidieron instalar mesas de votación y a miles ejercer su derecho al sufragio.

Ha convocado varias protestas en Lima, una de las cuales se realizó éste sábado.

Ante los reclamos la primera vuelta será sometida a una auditoría informática, indicó el Jurado Nacional de Elecciones aunque no precisó los plazos.

Sin embargo, una misión de observadores de la Unión Europea señaló que no encontró elementos que sustenten una «narrativa de fraude».

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