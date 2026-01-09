Izquierdistas dominicanos acusan Abinader de ser parte de acciones de EEUU en Venezuela

Santo Domingo, 8 ene (EFE).- Militantes de partidos izquierdistas dominicanos acusaron este jueves al presidente del país, Luis Abinader, de ser parte de las acciones tomadas por Estados Unidos contra Venezuela, ya que ha concedido áreas de dos aeropuertos para operaciones militares estadounidenses.

Además, exigieron la «liberación inmediata» del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, capturados por fuerzas de Estados Unidos la madrugada del sábado en Caracas.

Agrupados por la Coordinadora Popular Nacional (CPN) los militantes lanzaron consignas contra el Gobierno estadounidense y Abinader, justo frente a la estatua del excoronel Francisco Caamaño, quien lideró las fuerzas dominicanas que combatieron a las de Estados Unidos durante la intervención de este último país en 1965.

La Coordinadora recordó, en un documento, que Abinader anunció recientemente un acuerdo que facilita el uso de bases militares y aeroportuarias dominicanas por parte de Estados Unidos, mientras el propio presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado que su ejército ha utilizado más de 150 aeronaves desde al menos 20 bases para atacar a Venezuela, «reconociendo sin pudor» que se trata de una guerra por el petróleo.

La agrupación política afirmó, en un documento, que cuando Abinader afirma que su gobierno «no reconoce» al presidente Maduro, debe explicar al país si respalda entonces las declaraciones de Trump y de su secretario de Estado, Marcos Rubio, quienes han afirmado que EE.UU. será quien «dirija» a Venezuela.

La entidad popular demandó el rompimiento inmediato del acuerdo militar con Estados Unidos, advirtiendo que hoy el ataque es contra Venezuela, pero mañana podría ser contra Cuba, Colombia, México o cualquier otro país de la región, tal como lo ha dicho el propio Trump, y como ya ocurrió en la República Dominicana en abril de 1965.

La Coordinadora Popular Nacional (CPN) anunció que impulsará movilizaciones en la capital, la provincia de Santo Domingo y en pueblos del interior, para «obligar» al presidente Abinader a rendir cuentas, defender la soberanía nacional y exigir la liberación inmediata de Maduro y su esposa.

Abinader anunció a finales de noviembre, en presencia del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegset, que su país acordó conceder «provisionalmente» espacios en los aeropuertos de Las Américas -el principal del país- y el militar de San Isidro, para que Estados Unidos apalanque su lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica y el Caribe.EFE

