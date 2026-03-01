Jalisco intenta regresar a la normalidad entre el miedo y la presencia militar

Guadalajara (México), 1 mar (EFE).- El estado de Jalisco intenta regresar a la normalidad, mientras las fuerzas de seguridad patrullan las carreteras en la ciudad de Guadalajara, una semana después del operativo militar en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos.

Aunque el Gobierno federal y estatal han afirmado de manera reiterada que la calma regresó al Jalisco, la población aún tiene miedo de ataques masivos y prevalece la desconfianza ante el incremento de presencia del Ejército y la Guardia Nacional, después de que llegaran 2.500 agentes más al estado.

Este sábado, el Gobierno de Jalisco tuvo que desmentir un rumor que circuló en redes sociales de que se activaría el código rojo en Guadalajara, su capital, y la posible presencia de grupos armados debido a que el cuerpo de Oseguera Cervantes sería sepultado en un cementerio del municipio de Zapopan.

El cementerio estuvo custodiado unas horas por militares y hubo sobrevuelo de un helicóptero, lo que provocó la alarma entre la población, aunque después se aclaró que se trataba del sepelio de otro miembro del cártel.

Medios de comunicación locales han informado de vehículos incendiados en colonias de Guadalajara en los últimos tres días.

Eventos deportivos y afectaciones al turismo

La gira mexicana del trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA se inició en Guadalajara este sábado en medio de un amplio operativo de seguridad y las obras en el Estadio Akron continúan, con miras a recibir cuatro partidos de la fase eliminatoria a falta de poco más de 100 días del inicio de la justa mundialista.

El turismo también ha sentido los efectos del operativo militar de hace una semana. Lugares como Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos de México, y Tapalpa, el pueblo donde fue abatido El Mencho, registran desde el domingo pasado baja afluencia de visitantes.

Carolina Gómez, periodista de Puerto Vallarta, dijo a EFE que la ciudad costera retomó su cotidianidad, pese a que la mayoría de las casi 70 tiendas de conveniencia que fueron incendiadas aún no han sido rehabilitadas y quedan como recordatorio de lo que sucedió el 22 de febrero.

Afirmó que muchos turistas extranjeros se fueron tras los hechos violentos y se han registrado muchas cancelaciones de reservas de hotel.

En Tapalpa, el turismo llega a cuentagotas mientras que los comercios reabrieron sus puertas y el Ejército instaló controles en todas las carreteras que conectan a este pueblo montañoso con la región costa sur y el centro del estado.

Los actos violentos no cesan una semana después

Durante la mañana de este domingo, policías municipales de Guadalajara, Zapopan y El Salto confirmaron la presencia de artefactos ‘pincha llantas’ en diversos puntos del Área Metropolitana, que son utilizados por los delincuentes para detener vehículos y poder atacarlos con fuego o armas.

La Policía de Guadalajara confirmó un tiroteo cerca de la zona financiera que dejó un coche baleado y abandonado y dos vehículos más parados con los neumáticos reventados.

Medios locales también informaron de controles militares en varias de las entradas a la ciudad y nueva vigilancia aérea y terrestre alrededor del cementerio donde se especula sería enterrado el capo. EFE

