Jamaica registra un descenso del 41,4 % en el número de asesinatos en lo que va de año

San Juan, 7 ago (EFE).- El Cuerpo de Policía de Jamaica (JCF, por sus siglas en inglés) informó este jueves de que registró un descenso del 41,4 % en el número de asesinatos en los siete primeros meses del año en el país caribeño, y los agentes trabajan para dar con el paradero de más de 200 presuntos autores de homicidios múltiples.

«La inteligencia ha señalado a 212 personas en toda la isla que han cometido al menos tres asesinatos. Nuestros investigadores están persiguiendo activamente estos casos con el objetivo final de llevarlos ante la Justicia», declaró en una rueda de prensa el subcomisario de la Policía de Jamaica, Richard Stewart.

Desde principios de año, los miembros de la JCF presentaron 197 cargos por asesinato, 148 por tiroteos y alrededor de 700 por infringir la Ley de Armas de Fuego.

«Además, la inteligencia también ha identificado 127 bandas criminales activas en toda la isla, que requieren una atención constante mientras trabajamos para desarticular, debilitar y desmantelar sus operaciones», apuntó el uniformado.

A su juicio, los esfuerzos policiales y de la ciudadanía darán lugar a resultados más positivos en los próximos meses.

Este año, sin embargo, comenzó difícil, registrándose 34 asesinatos tan solo en las primeras dos semanas, un aumento del 30,8 % respecto a 2024, pero la tendencia ha conseguido revertirse.

El Gobierno declaró el pasado 23 de enero el estado de emergencia pública en importantes distritos de la capital, Kingston, tras registrar el área 22 asesinatos, frente a los ocho reportados durante el mismo período de 2024. EFE

es/ea/rrt