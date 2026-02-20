Japón aprobará tratamientos pioneros con células iPS para el Parkinson y cardiopatías

3 minutos

Tokio, 20 feb (EFE).- Japón ha dado un paso hacia la aprobación de la comercialización de los primeros medicamentos basados en células madre pluripotentes inducidas, las denominadas células iPS, para tratar la enfermedad de Parkinson y afecciones cardíacas graves.

«El Gobierno está muy satisfecho con este acontecimiento», dijo este viernes el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, un día después de que un panel de expertos del Ministerio de Salud recomendara proceder con los procedimientos necesarios para la aprobación provisional de los fármacos, que podrían llegar como pronto en marzo.

Los medicamentos en cuestión son el Reheart, utilizado para tratar la miocardiopatía isquémica, una enfermedad grave en la que el músculo cardíaco se debilita, dilata o no funciona adecuadamente debido a una reducción crónica del flujo sanguíneo rico en oxígeno; y el Amshepri, para pacientes con Parkinson.

«La aprobación será condicional y de tiempo limitado, y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar seguirá tomando las medidas necesarias, incluida la continua verificación de la efectividad de los medicamentos, incluso después de su aprobación», añadió Kihara.

Se necesitarán más pruebas para demostrar su seguridad y eficacia, y las empresas detrás de los fármacos tendrán que solicitar la aprobación continua en un plazo de siete años, de cara a obtener la aprobación convencional definitiva.

«Esperamos que este medicamento llegue a los pacientes que lo necesitan no sólo en Japón, sino en todo el mundo lo antes posible», dijo hoy la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en una mensaje publicado en su perfil de la red social X.

La aprobación marcará la primera comercialización de tratamientos basados en células iPS, dos décadas después de su creación por parte de Shinya Yamanaka, profesor de la Universidad de Kioto y uno de los receptores del Premio Nobel de Medicina 2012 por este avance.

Las células iPS se derivan de tejido adulto, a diferencia de las células madre embrionarias humanas, que se obtienen de embriones.

El Amshepri, desarrollado por la farmacéutica Sumitomo Pharma, se produce mediante el cultivo de células iPS que se convierten en células nerviosas que secretan dopamina para inyectarse en el cerebro de pacientes con Parkinson, una enfermedad causada por la pérdida de células productoras de dopamina.

Reheart son unas láminas de células miocárdicas, obra de Cuorips, que se aplican a la superficie del corazón del paciente y secreta unos nutrientes que ayudan al órgano muscular a recuperarse, de acuerdo a la ‘start-up’ especializada en tratamientos médicos.

Yamanaka ha dicho que su inminente aprobación marca «un hito» y supone «un paso importante hacia la implementación social» del uso de estas células, en declaraciones recogidas por el diario Nikkei.

Este marco de aprobación provisional comenzó a aplicarse en Japón en 2014 con el objetivo de acelerar precisamente la comercialización de tratamientos basados en células iPS, en las que Japón es pionero, en el marco de la medicina regenerativa.

Al menos seis productos han recibido esta aprobación, pero ninguno ha confirmado su eficacia ni obtenido la aprobación convencional. EFE

