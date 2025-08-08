Japón emite su máxima alerta por lluvias en el sudoeste, afectado por graves inundaciones

Tokio, 8 ago (EFE).- Las autoridades meteorológicas de Japón emitieron este viernes una alerta de emergencia por lluvias en la prefectura de Kagoshima, en el sudoeste del territorio, donde las precipitaciones sin precedentes están dejando graves inundaciones.

Un frente de aire cálido y húmero que fluye hacia el sur del país asiático ha creado una franja de lluvia lineal a la altura de la citada prefectura, ubicada en la isla de Kyushu, donde se ha informado de inundaciones y derrumbes de casas, según recogió la cadena pública japonesa NHK.

Las autoridades locales han emitido órdenes de evacuación que afectan a unas 164.500 personas en las ciudades de Kagoshima y Kirishima, a las que se ha pedido que se guarezcan en pisos superiores o azoteas con premura ante la posibilidad de que no sea posible evacuar de forma segura a refugios.

En Kirishima se registraron 107,5 milímetros de precipitaciones en tan solo una hora hasta las 3:00 hora local (18:00 GMT del jueves), récord para la zona, donde el volumen de lluvia en 12 horas superó los 495 milímetros, casi el doble del promedio anual para todo el mes de agosto en un año convencional.

Las autoridades meteorológicas pronostican 150 milímetros de lluvia adicional en las próximas horas hasta el domingo.

Otras 192.182 personas de la prefectura han sido instadas a evacuar ante el creciente riesgo de inundaciones, crecidas de ríos o desplazamientos de tierra por el terreno reblandecido.

En la colindante prefectura de Miyazaki las órdenes de evacuación afectan a casi 159.000 personas, mientras que otras 11.000 siguen vigentes en las de Akita y Niigata, en el noreste y centro del país.

Se ha informado de derrumbes de laderas sobre casas con inquilinos dentro y las autoridades locales se encuentran verificando los detalles e inmersos en operaciones de búsqueda y rescate, ante los reportes también de vehículos arrastrados por riadas.

Los escombros arrastrados por las precipitaciones han bloqueado una de las carretas de acceso a Kirishima, entre otras contingencias de las que se ha alertado en las vías de tránsito de la región. EFE

