Japón indica que la anulación de aranceles en EEUU no afectará a las inversiones

Tokio, 21 feb (EFE).- Japón indicó este sábado que el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos contra los aranceles impuestos por el presidente de ese país, Donald Trump, no afectará a las primeras inversiones del marco comercial que contempla compromisos valorados en 550.000 millones de dólares, afirmó el diario económico Nikkei.

Una fuente gubernamental, cuya identidad no fue revelada por Nikkei, señaló que los primeros proyectos valorados en 36.000 millones de dólares anunciados el pasado martes por Trump serán mantenidos por ser «necesarios para el crecimiento y la seguridad económica de Japón».

«Se espera que Trump continúe imponiendo tarifas por otros medios», añadió una segunda fuente gubernamental citada por el diario económico.

Las inversiones niponas en suelo estadounidense incluyen un masivo proyecto de construcción de la mayor infraestructura de gas natural en el estado americano de Ohio (oeste del país), así como otros dos relacionados con los sectores del gas natural licuado (LNG) y los minerales críticos.

Estas inversiones forman parte del acuerdo comercial alcanzado el pasado julio entre Tokio y Washington, que incluye inversiones japonesas de hasta 80 billones de yenes (550.000 millones de dólares) así como la reducción del 25 % al 15% los aranceles recíprocos a productos japoneses, incluyendo automóviles.

Las declaraciones, a falta de una reacción oficial, llegan en medio de los planes de la primera ministra, Sanae Takaichi, de viajar a EE.UU. el mes próximo para reunirse con Trump.

El fallo del Supremo estadounidense del viernes afecta a la tarifa global base del 10 % a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes «recíprocos» a los socios comerciales de la mayor economía del mundo.

La corte determinó que Trump excedió su autoridad al imponer tributos basados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), bloqueando así la herramienta clave con la que Washington buscaba implementar su agenda económica. EFE

