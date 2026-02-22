Japón introducirá permisos electrónicos de viaje y exigirá a aerolíneas denegar embarques

Tokio, 22 feb (EFE).- Japón implementará un sistema de permisos electrónicos para los ciudadanos de países que actualmente no necesitan visado para estancias cortas, y obligará a las aerolíneas a denegar el embarque a los viajeros que no cuenten con la autorización adecuada, afirmó este domingo el diario económico Nikkei.

El sistema, que sigue el modelo del ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje) estadounidense, conllevará el pago de una tasa y se aplicará a los visitantes y turistas de 74 países exentos de visados de corta duración, según un proyecto de reforma de la ley de inmigración al que tuvo acceso el medio.

Con una entrada en vigor prevista para el año fiscal 2028 (de abril de 2028 a mayo de 2029), las personas que visiten el archipiélago por menos de 90 días deberán aportar en línea detalles personales, así como el motivo del viaje y el lugar de alojamiento.

El objetivo de las autoridades niponas es evitar la entrada de «extranjeros indeseables» en su territorio, afirmó la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, el pasado viernes en el Parlamento durante su primer discurso tras su reciente victoria electoral.

Bautizado como «JESTA», la primera mujer en dirigir el país asiático justificó la medida como una forma de filtrar a los extranjeros al país asiático en pleno auge turístico y «facilitar la entrada a los visitantes que no son problemáticos».

Takaichi también desgranó en su discurso otras prioridades de sus futuras políticas en torno a los extranjeros, como una revisión de las normas que permiten la compra de terrenos.

El Gobierno de la conservadora ya propuso a finales de enero un paquete de medidas para endurecer las leyes migratorias, entre ellas requisitos más estrictos para lograr la nacionalidad japonesa.

«Debemos tener en cuenta el hecho de que las actividades ilegales y las infracciones de las normas por parte de algunos extranjeros han creado una situación en la que la población se siente inquieta e injustamente tratada», dijo Takaichi el viernes.

Con casi cuatro millones de residentes foráneos en junio de 2025, según datos oficiales, y el récord de 42,6 millones de turistas ese mismo año, la presencia de extranjeros en el país se ha convertido en un tema candente en el archipiélago.

Esto ha generado críticas por parte de algunos sectores de la sociedad japonesa a lo que consideran una excesiva permisividad de las autoridades, lo que se ha traducido en avances electorales de partidos abiertamente xenófobos, como el derechista Sanseito. EFE

