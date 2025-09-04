The Swiss voice in the world since 1935

Japón lanza sets de monedas conmemorativas por el 40 aniversario de ‘Dragon Ball’

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Tokio, 4 sep (EFE).- La Casa de la Moneda de Japón anunció este jueves la emisión de un par de sets conmemorativos de monedas para celebrar el 40 aniversario del fenómeno manga ‘Dragon Ball’, que incluye una medalla de plata con la imagen de su protagonista, Goku.

El set principal de monedas ‘proof’ está compuesto por seis monedas de curso legal acuñadas en 2025, de 1 a 500 yenes, junto con la medalla de plata con Goku en su niñez en el anverso y el logotipo del 40 aniversario con un acabado iridiscente en el reverso.

Se presenta en un estuche de cuero y tendrá un precio de 16.500 yenes (unos 95,50 euros/110 dólares), con un máximo de 25.000 unidades disponibles, según detalló la institución en un comunicado.

Las monedas ‘proof’ son aquellas acuñadas mediante una técnica especial que otorga brillo a la superficie y resalta con nitidez los relieves de sus motivos, según la Casa de la Moneda nipona.

El otro set incluye una medalla de cobre rojo con Goku adulto en el anverso y la esfera de dragón de cuatro estrellas en el reverso, presentada en un estuche especial. Tendrá un precio de 3.100 yenes (18 euros/20 dólares) y tendrá una tirada de 60.000 unidades.

Las solicitudes para adquirirlas estarán abiertas entre este viernes y el 25 de septiembre mediante correo postal o la tienda en línea de la institución. Si la demanda supera la oferta los compradores serán seleccionados mediante sorteo.

El 40 aniversario de Dragon Ball se celebró oficialmente el 20 de noviembre de 2024, aunque los lanzamientos conmemorativos se consideran todavía dentro del año natural del aniversario. EFE

rvb-mra/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR