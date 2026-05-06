Japón y Filipinas refuerzan su cooperación en defensa durante una reunión ministerial

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Bangkok, 6 may (EFE).- Japón y Filipinas han reforzado su cooperación militar durante una reunión entre sus titulares de Defensa, Shinjiro Koizumi y Gilberto Teodoro, en Manila, después de que Tokio aprobara una revisión de su normativa sobre la exportación de material defensivo.

Teodoro, secretario de Defensa Nacional de Filipinas, declaró la noche del martes, al término del encuentro, que Manila puede ahora comprar armamento militar a Japón, gracias a la flexibilización de la política de Tokio para transferencias de equipamiento y tecnología militares, recogió la Agencia Filipina de Noticias.

Hace dos semanas, Japón, gobernado por una Constitución pacifista que renuncia a la guerra como forma de resolver conflictos internacionales, aprobó una revisión de su normativa sobre exportaciones de artículos defensivos, hasta entonces limitadas a cinco categorías: rescate, transporte, aviso, vigilancia y desminado.

Tras la reciente decisión, Tokio puede vender armamento, como misiles o buques de guerra, a los 17 países con los que ha firmado acuerdos de cooperación en defensa, entre ellos Estados Unidos o Reino Unido.

«A la luz de la revisión por parte de Japón (…), los ministros acordaron ampliar aún más la cooperación en este ámbito mediante la firma de una declaración para impulsar dicha colaboración», señala un comunicado del Departamento de Defensa filipino.

Japón y Filipinas alcanzaron en julio de 2024 un Acuerdo de Acceso Recíproco (RAA) en cooperación militar para permitir el despliegue cruzado de tropas en sus territorios, compromiso que en abril de 2025 pactaron seguir negociando.

El titular de Defensa filipino subrayó la víspera que dicho pacto no debe considerarse «un mero acuerdo» de defensa, sino «una expresión del más alto nivel de confianza y de compromiso» entre ambos países, según el texto de Manila.

El compromiso militar entre Japón y Filipinas cuenta con el apoyo de Estados Unidos, con una alianza a tres bandas forjada en abril de 2024 ante las ambiciones expansionistas en el Indopacífico de China.

Tokio y Manila se enfrentan por separado a Pekín, debido a disputas soberanistas en los mares de China Meridional y Oriental, respectivamente.

En el encuentro ministerial del martes, ambas partes «expresaron su seria preocupación por la evolución de la situación» en estas aguas y «subrayaron la importancia de reforzar la vigilancia del dominio marítimo».

El acuerdo tiene lugar solo un día después de que Indonesia y Japón firmaran uno similar durante la visita al país del Sudeste Asiático de Koizumi, en un aparente intento de Tokio de aumentar sus ventas de armamento tras la revisión de la normativa. EFE

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