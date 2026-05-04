Jefe de la junta militar maliense asume la cartera de Defensa tras asesinato de su titular

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Bamako, 4 may (EFE).- El jefe de la junta militar maliense, el general Assimi Goita, asumió este lunes las funciones de ministro de Defensa en el Gobierno de Mali, tras el asesinato del titular de esa cartera Sadio Camara en un atentado yihadista con explosivos el 25 de abril cerca de Bamako.

En un decreto leído en la televisión estatal ORTM, Goita designó también al general Oumar Diarra como ministro delegado junto al titular de Defensa. Diarra ocupaba hasta este lunes el cargo de jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Goita, que dirige el país desde los golpes de Estado de 2020 y 2021, toma las riendas del Ministerio tras la vacante dejada por Camara, asesinado en un ataque con explosivos en Kati, a 15 kilómetros al norte de Bamako.

Ese día, Bamako y varias localidades sufrieron ataques simultáneos y coordinados por rebeldes del Frente de Liberación del Azawad (FLA), que reivindica la independencia de una amplia zona desértica en el norte, y por yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel).

Aunque el FLA coordinó la ofensiva con el JNIM, se limitó a lanzar ataques en la región norteña, mientras los extremistas islamistas atacaron Bamako y otras ciudades del centro, y perpetraron el atentado que costó la vida al exministro de Defensa.

Esta ofensiva de gran escala permitió a los secesionistas del FLA expulsar a las fuerzas gubernamentales y a sus aliados rusos del ‘Africa Corps’ de la ciudad estratégica norteña de Kidal, situada en la región del Azawad que reclaman los independentistas.

Tras la retirada de las fuerzas occidentales de Mali después del golpe de 2020, Rusia se involucró en la lucha antiterrorista del país, primero a través del grupo privado Wagner y luego del ‘Africa Corps’, dirigido por su Ministerio de Defensa.

La amplia ofensiva de los yihadistas y los independentistas del norte agravó la situación de seguridad en Mali, país azotado por la actividad terrorista de grupos vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico (EI) y los ataques en el norte de los separatistas del FLA. EFE

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