Jiangxi, «El Dorado» de las tierras raras que le da a China una ventaja estratégica

La tierra rojiza del sur de China guarda un poder latente: una enorme reserva de tierras raras explotadas sin pausa por una industria estratégica que opera con secretismo y bajo estricta vigilancia.

Las colinas de la provincia de Jiangxi albergan la mayor parte de las tierras raras de China, utilizadas en todo tipo de productos desde teléfonos inteligentes hasta tecnología de misiles guiados.

Periodistas de AFP realizaron en noviembre una visita a la región, con acompañantes que declinaron identificarse. Las empresas operadoras no aceptaron dar entrevistas.

El negocio está en auge: los sitios de procesamiento de tierras raras en China pasaron de 117 a 2010 a 2.057 en 2017, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El USGS registra actualmente 3.085 puntos en toda China, en su mayoría en las colinas de Jiangxi.

Una de las minas opera casi sin parar, según pobladores locales. «Está en marcha 24 horas al día, siete días por semana», dijo un residente del pueblo de Banshi.

La intensa actividad minera es resultado de décadas de esfuerzos de Pekín para reforzar su posición en este sector estratégico.

China logró este año una tregua provisional en la guerra comercial con Estados Unidos, cuando alivió sus estrictos controles a la exportación de tierras raras.

Washington ahora busca alternativas para sus cadenas de suministros con el objetivo de reducir su dependencia de China, pero expertos advierten que esto tomará años.

Un indicio de la preocupación en Occidente es que la Unión Europea anunció medidas para reducir su dependencia de China en el suministro de estas materias primas.

El bloque anunció casi 3.000 millones de euros (3.500 millones de dólares) para apoyar proyectos de minería, refinamiento y reciclaje de materiales vitales, y propuso la creación de un centro europeo de suministro.

– Tierras raras «pesadas» –

«Oriente Medio tiene petróleo, China tiene tierras raras», declaró en 1992 Deng Xiaoping, entonces presidente chino.

Desde entonces, el país ha aprovechado sus reservas naturales para dominar el procesamiento y la innovación en este campo.

La industria china de tierras raras se concentra en dos centros.

Una es Bayan Obo en la región de Mongolia Interior, a la orilla del desierto del Gobi, rico en tierras raras «livianas» usadas en imanes y productos de uso diario.

El otro centro, aledaño a la ciudad de Ganzhou, en la provincia de Jiangxi, se especializa en tierras raras «pesadas», más difíciles de extraer, pero más valiosas por su uso en imanes resistentes al calor, motores de aviones de combate, sistemas de misiles guiados y láser.

Las colinas escarpadas alrededor de Ganzhou albergan las operaciones más grandes del mundo de extracción y procesamiento de elementos estratégicos «pesados», como disprosio, itrio y terbio.

Un equipo de la AFP en Longnan observó filas de plantas de procesamiento de tierras raras en un distrito industrial adyacente a esos sitios de extracción.

– «Mover montañas» –

Las tierras raras pesadas se forman a lo largo de millones de años, cuando la lluvia erosiona las rocas ígneas, las descompone y deja los elementos concentrados cerca de la superficie.

Las colinas de Jiangxi, su lluvia abundante y piedras naturales lo hacen un sitio privilegiado para la formación de estos elementos químicos.

Las autoridades han criticado formas destructivas de extracción y luchan contra los métodos usados anteriormente que califican como «caóticos».

Una de estas prácticas, conocida como «mover montañas», fue calificada en 2015 por el regulador industrial y tecnológico chino como un método que «causa daños irreparables».

A lo largo del tiempo se ha reducido drásticamente la minería sin licencia. En áreas rurales se observan rótulos que advierten contra la extracción ilegal de tierras raras. Otros ofrecen recompensas por denunciar tales acciones.

La industria se ha consolidado en dos grandes empresas estatales. En una calle de Ganzhou apodada «Avenida Tierra Rara» se construye la sede de uno de esos gigantes, China Rare Earth Group.

Pero las colinas de la provincia aún muestran las cicatrices de las antiguas prácticas mineras, con vetas de suelo rojo abiertas entre la vegetación que intenta volver a crecer.

