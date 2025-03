Johnny Mathis se retira de la escena a los 89 años debido a problemas propios de la edad

Los Ángeles (EE.UU.), 27 mar (EFE).- El cantante estadounidense Johnny Mathis ha anunciado que se retira de los escenarios debido a problemas propios de la edad a punto de cumplir 90 años.

Según anunció el propio cantante de jazz, que lleva más de siete décadas sobre los escenarios, su retirada también tiene que ver con la pérdida de memoria que sufre y que se ha agravado.

«Aunque aún quedan algunos conciertos emocionantes por delante, lamentablemente todos los conciertos de Johnny Mathis a partir de junio de 2025 quedan cancelados», explicó el propio artista en su perfil de Facebook.

“Como muchos de ustedes ya saben, Johnny Mathis se acerca a su 90 cumpleaños este año”, dice el mensaje, “por lo tanto, con sincero pesar, debido a la edad y los problemas de memoria del Sr. Mathis, que se han agravado, anunciamos su retiro de las giras y los conciertos en vivo”.

En el mismo mensaje, el cantante anuncia que su último concierto de la actual gira, The 2025 Voice of Romance Tour, se producirá en Englewood, Nueva Jersey, el 18 de mayo.

“Johnny Mathis y todo su equipo envían su más sincero agradecimiento a todos los fans de Mathis en todo el mundo por su continuo amor y apoyo a su música. ¡Ha sido realmente maravilloso!”, concluye el comunicado.

Mathis es la voz que está detrás de éxitos como “Too Much, Too Little, Too Late”, “Gina”, “What Will My Mary Say” y “Misty” y ha estado de gira por todo el mundo durante siete décadas, desde el lanzamiento de su álbum debut homónimo en 1956, según recuerda The Hollywood Reporter.

Además de obtener cinco nominaciones al Grammy a lo largo de su carrera, el cantante de Texas también recibió el Premio a la Trayectoria de la Academia de la Grabación en 2003. EFE

