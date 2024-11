Jon Lee Anderson: La izquierda con retórica revolucionaria ha fracasado, es verborrea

3 minutos

Madrid, 28 nov (EFE).- El periodista estadounidense Jon Lee Anderson, especializado en Latinoamérica, consideró este jueves en Madrid que la izquierda con «retórica revolucionaria ha fracasado» y que ha llegado el momento de que esa izquierda se «mire al espejo».

«La izquierda con retórica revolucionaria ha fracasado, es solo verborrea, utilizan las consignas y la etiqueta de revolución para perpetuarse en un poder coercitivo en el que no dejan participar a nadie porque la revolución es sagrada», afirmó Anderson durante el VI Encuentro de Periodismo Iberoamericano organizado por elDiario.es en la Casa de América de Madrid.

«La izquierda hace tiempo que debería mirarse al espejo», agregó el escritor y periodista, que acaba de presentar en España su último trabajo, ‘He decidido declararme marxista’.

Anderson repasó en su intervención la situación de los principales gobiernos de izquierda en América Latina, que presentan importantes diferencias.

«Venezuela nunca ha sido nada más que una revolución autoproclamada, aunque (el presidente Hugo) Chávez tenía algunas ideas benéficas al principio, pero eso se tragó hace tiempo», dijo.

«Nicaragua es como South Park mezclado con Ceaucescu, una cosa absurda», gobernada por Daniel Ortega.

«Cuba ya no puede sostenerse. Ya no tiene carisma, la mística desapareció, los jóvenes se van, entre el 10 y el 20 por ciento se ha marchado como ha podido en los últimos dos años, el mayor éxodo desde el principio de la revolución», agregó el periodista de The New Yorker.

Diferente es la situación en otros países de la región, como México, que según Anderson tuvo una «izquierda rebuscada» durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En Brasil, sin embargo, Luiz Inácio Lulaa da Silva es un «izquierdoso prágmático», pero en un país dividido y con las Fuerzas Armadas en contra, según el autor de ‘Los años de la espiral, crónicas de América Latina (2010-2020)’.

Anderson sostiene que la izquierda latinoamericana debería «ser franca» y responder a las demandas de las sociedades para hacer frente a «los cantos de sirena de las nuevas revoluciones» que, advirtió, «son reaccionarias, pero tienen más dinamismo».

Trump «a por todas»

El periodista estadounidense se refirió también al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca para advertir que el presidente electo se considera «una especie de mecenas que va a cambiar Estados Unidos» y «hay muchos oportunistas alrededor de él y algún que otro desquiciado» que podrían tener la tentación de hacerlo.

«Algunos de sus nombramientos demuestran que esta vez va a por todas», alertó Anderson, como Elon Musk, un «hombre desaforado» que tras su alianza con Trump «se convierte en copresidente».

«Es un poder político y la mayor fortuna de la Tierra unido en equipo con nociones estrambóticas», resumió el biógrafo del Che Guevara.

El foro periodístico analizó las relaciones entre México y España, las agresiones a mujeres periodistas en redes sociales y la sostenibilidad en los medios, con la participación, entre otros, de Daniel Alarcón, fundador de Radio Ambulante, y José Manuel Albares, ministro español de Asuntos Exteriores. EFE

