Jordania confía en el regreso de las aerolíneas de bajo coste para remontar el turismo

2 minutos

El Cairo, 17 ago (EFE).- El ministro de Turismo y Antigüedades de Jordania, Imad Hijazin, anunció este domingo el regreso gradual de las aerolíneas de bajo coste Wizz Air y Ryanair al país árabe a partir de finales de este mes, con el objetivo de remontar el sector del turismo afectado por la guerra en Gaza.

En el próximo invierno, Jordania estará conectada con 18 destinos europeos desde el Aeropuerto Internacional Reina Alia de Amán -la capital del país- a través de compañías como Ryanair, Wizz Air y Eurowings, según un comunicado de la Autoridad de Aviación de Jordania.

El primer regreso de estas rutas lo marca la aerolínea húngara Wizz Air, que reanudará su ruta Budapest-Amán el 26 de agosto, que ofrece dos vuelos semanales durante todo el año.

El director general de la Junta de Turismo de Jordania, Abdul Razzaq Arabiyat, añadió que los destinos nuevos y reanudados incluirán ciudades europeas como Milán, Pafos, París, Roma, Madrid, Viena, Budapest, Stuttgart, Praga y Londres.

Esto «contribuirá a impulsar el turismo a Jordania durante la temporada de invierno y apoyará al sector turístico al aumentar el número de visitantes europeos, lo que se reflejará en los visitantes al reino, especialmente a Petra, que registrará una notable afluencia», afirmó Arabiyat.

Petra se ha visto duramente afectada el año pasado como consecuencia de la guerra en la Franja de Gaza, con la pérdida de cerca del 75 % de visitantes extranjeros en 2024, lo cual afectó al sector de la restauración y otras áreas.

En el sur de Jordania, Petra fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985 y es una de las nuevas siete maravillas del mundo, además de la principal atracción turística del país.

Se trata de un complejo histórico, cavado en la roca hace 2.000 años por los nabateos, una tribu árabe que habitó el sudeste de Palestina y Siria, en la frontera con el mundo helénico, un par de siglos antes de Cristo. EFE

pab/ijm/alf