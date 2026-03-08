Jorge Perugorría: «Estrangular a Cuba la está llevando a una crisis humanitaria»

Málaga (España), 8 mar (EFE) .- El actor y director cubano Jorge Perugorría aseguró este domingo en el Festival de Cine de Málaga (España) que la decisión del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, de «estrangular» a Cuba está llevando al país «al punto de una crisis humanitaria».

«Estamos en el peor momento de la historia de nuestro país», afirmó Perugorría en rueda de prensa para presentar en el Festival su última película, ‘Neurótica anónima’, de la que es director y guionista junto con la actriz cubana Mirtha Ibarra.

La cinta, un canto de amor al cine en tiempos de crisis para el sector, compite en la sección oficial del certamen junto con otras 21 películas, nueve de ellas latinoamericanas.

La crisis que vive el país afecta también a la producción cinematográfica: «Iba a empezar a rodar una película la semana pasara y tuvimos que parar porque no hay combustible y lo poco que hay se tiene que priorizar para los asuntos de primera necesidad, como los hospitales», afirma el cineasta, quien explicó que el año pasado se lograron hacer «4 ó 5» filmes.

«El país está en un momento muy complejo con esta realidad. Es muy difícil hacer películas porque estamos pensando en cómo sobrevivir y llevar el día para adelante», remarcó.

Ibarra también expresó su preocupación por el momento que vive Cuba, «sin agua, sin luz, con apagones de hasta 48 horas. El país está en el piso», lamentó. EFE

