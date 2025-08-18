Jorge Quiroga afirma que «una larga noche de dos décadas terminó» tras las elecciones
La Paz, 17 ago (EFE).- El expresidente y opositor Jorge ‘Tuto’ Quiroga aseguró este domingo que «una larga noche de dos décadas terminó» tras conocerse los resultados preliminares de las elecciones generales, en los que el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) quedaría fuera de la segunda vuelta, en la que el político derechista disputará la Presidencia con el senador opositor Rodrigo Paz.
Jorge Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, habría obtenido el 26,9 % de los votos válidos, según datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral con el 92 % de las actas computadas, por detrás del senador tarijeño Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que alcanzaría el 32,2 %. EFE
