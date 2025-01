José Andrés, el chef solidario al frente de WCK al que Trump despidió como asesor

4 minutos

Madrid, 21 ene (EFE).- El chef José Andrés, cesado por el nuevo presidente de Estados Unidos de su cargo de asesor presidencial, es, además de uno de los cocineros españoles más reconocidos del mundo, el fundador de World Central Kitchen, una organización que alimenta a los afectados en situaciones de emergencia en todo el mundo.

José Andrés ha sido destituido por el presidente Donald Trump como asesor del Consejo Presidencial sobre Deportes, Fitness y Nutrición (PCSFN), una organización del Gobierno de Estados Unidos que promueve programas para llevar una vida activa y saludable.

Había sido nombrado por Joe Biden en marzo de 2022 y Trump considera que no está «alineado» con su visión de un Estados Unidos «más grande» y «primero» sobre todo el mundo.

El cocinero español, que tiene doble nacionalidad desde 2013, tuvo un desencuentro en el pasado con el ahora presidente. En 2015 el español rompió un acuerdo para gestionar el restaurante de uno de sus hoteles de Trump por sus comentarios ofensivos sobre los migrantes mexicanos.

Trump le pidió una indemnización de 10 millones de dólares, pero en 2017 llegaron a un acuerdo confidencial «amistoso».

José Andrés está vinculado al Partido Demócrata desde hace más de una década, defiende los derechos de los inmigrantes y el acceso a una comida saludable. Asesoró a Michelle Obama en la creación de su huerto en la Casa Blanca (2016) y en 2012 fue incluido por Time entre las cien personas más influyentes del país.

El asturiano está considerado el principal embajador de la cocina española en EEUU, a él se debe la introducción del concepto ‘tapa’ en el país. Pero desde 2010, está también al frente de la organización no gubernamental World Central Kitchen (WCK), de la que es fundador.

La estrategia de la WCK está basada en trabajar mano a mano con los chefs de la región afectada para ofrecer comidas a la gente de la manera más rápida posible. Desde su puesta en marcha, la ONG ha repartido millones de comidas y reunido a unos 45.000 voluntarios en todo el mundo.

Uno de los primeros lugares del mundo en el que trabajaron fue el devastador terremoto de Haití en 2010, y desde entonces han ayudado en lugares en guerra como Ucrania y, la Franja de Gaza -donde murieron 7 de sus trabajadores-, así como en las inundaciones de Valencia (este de España), en Estados Unidos -huracán Harvey, 2017 y ahora en los incendios en California- y otras muchas catástrofes naturales ocurridas en el mundo.

Apodado por el New York Times ‘Boy Wonder of Culinary Washington’ (niño prodigio del Washigton culinario), el chef ha recibido numerosos reconocimientos por su labor humanitaria. La más importante es la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto del país, entregada por Joe Biden el pasado 4 de enero.

WCK ha crecido rápidamente desde su creación aupado por la ayuda económica y el carisma del cocinero, que en muchas ocasiones se desplaza hasta las zonas de conflicto para liderar las operaciones.

Ha recibido numerosos premios por su labor, en España ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Según datos del New York Times, la ONG recaudó en 2019 casi 30 millones de dólares y cerca de 250 millones n 2020.

En 2021, Jeff Bezos, propietario de Amazon, le entregó 100 millones dólares a través del Courage and Civility Award y en 2022, WCK recibió 519 millones de dólares en subvenciones y donaciones.

Nacido en Mieres (Asturias, norte de España) hace 55 años, José Ramón Andrés Puerta, más conocido como José Andrés, reside desde que tenía 21 años en Estados Unidos, donde posee una veintena de restaurantes. EFE

csr/ar