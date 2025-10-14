Juan ‘Igor’ González dirigirá a Puerto Rico en la Copa América de Béisbol

San Juan, 14 oct (EFE).- Juan ‘Igor’ González, exjugador del béisbol de las Grandes Ligas, será el dirigente del equipo de Puerto Rico en la primera edición de la Copa América de Béisbol, que se jugará del 13 al 22 de noviembre en Panamá y Venezuela.

Según anunció este martes la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), González, dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, ha estado al frente del equipo mayor masculino y Sub-23 en múltiples eventos internacionales.

Ha conquistado medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, los Juegos Panamericanos Lima 2019 y la Copa del Caribe 2022, así como una medalla de plata en la Copa Mundial Sub-23 de 2024.

Además, fue parte del cuerpo técnico del equipo nacional en las ediciones 2017 y 2023 del Clásico Mundial de Béisbol, y formará parte nuevamente del cuerpo técnico para la edición de 2026.

En el béisbol local, ha sido campeón con los Grises de Humacao (2021) y los Toritos de Cayey (2022) en la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Puerto Rico, actualmente cuarto en el escalafón de América, integrará el Grupo B junto a Panamá, Colombia, Canadá, Brasil y Argentina que jugará en Panamá.

El Grupo A de la Copa América se disputará en Venezuela y está conformado por Cuba, Curazao, México, Nicaragua, República Dominicana y el equipo venezolano.

El torneo tendrá a dos grupos de seis selecciones y los mejores tres de cada uno jugarán una Súper Ronda.

El debut de Puerto Rico será el 13 de noviembre frente a Argentina en el Estadio Mariano Rivera, en Panamá.

La Copa América de Béisbol reunirá a las 12 mejores selecciones del continente y servirá como clasificatorio para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. EFE

