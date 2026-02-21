Juan Luis Guerra enciende el norte dominicano en concierto cargado de nostalgia y alegría

Santiago (República Dominicana), 20 feb (EFE).- El cantautor dominicano Juan Luis Guerra y su legendaria agrupación 4.40 encendieron la noche del viernes el Estadio Cibao de Santiago, norte de la República Dominicana, donde alrededor de 19.000 personas disfrutaron de un esperado concierto cargando de nostalgia y de alegría, y en el que el artista hizo un recorrido por sus grandes éxitos.

Guerra, con más de cuatro décadas sobre los escenarios y considerado uno de los mayores exponentes de la música latina, regaló una noche inolvidable a Santiago, la llamada ‘Ciudad Corazón’ a 155 kilómetros de la capital dominicana, tras casi dos décadas sin presentarse en esta ciudad, a la que a inicios de su carrera escribió «Santiago en coche», que forma parte de su disco ‘Mudanza y acarreo’ (1985).

Durante la presentación, que se extendió por dos horas, el cantautor hizo un repaso de sus grandes éxitos, entre ellos ‘Rosalía’, con el que arrancó el concierto, que tendrá una segunda función este sábado, y en el que los efectos especiales se llevaron parte del protagonismo.

A este siguieron otros grandes temas: ‘La travesía’, ‘Estrellitas y duendes’. ‘El Niagara en bicicleta’, ‘Bachata en Fukuoka’, ‘El costo de la vida’ y ‘Ojalá que llueva café, con los que Juan Luis Guerra se ha paseado por el mundo entre giras y giras.

Una noche de invitados y de reencuentros

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando las cantantes Maridalia Hernández y Mariela Mercado, dos de las voces originales de 4.40, subieron al escenario para interpretar con Juan Luis ‘Santiago en coche’ y ‘Mientras más lo pienso…tu’, uno de los temas más románticos de la agrupación y que forma parte del disco homónimo lanzado al mercado en 1987.

Muy aplaudida también fue la actuación del merenguero ‘El Blachy’, quien se unió al cantautor en el éxito ‘Buscando visa para un sueño’, o el dúo de Juan Luis Guerra con su compatriota Frank Ceara en ‘Así de bonita’.

Guerra puso nuevamente de pie a los asistentes cuando reunió en el escenario a los músicos ‘El prodigio’ y Sandy para cantar el contagioso ‘El Farolito’, en una noche en la que tampoco faltaron ‘Las avispas’, ‘A pedir su mano’ y «La bilirrubina’.

«Gracias. Buenas noches. Jesús bendice a Santiago», concluyó su presentación el cantante, nacido en 1957 en Santo Domingo y considerado uno de los artistas más importantes de la música latina, después de que junto a 4.40 le llegara el reconocimiento internacional con ‘Ojalá que llueva’ (1989) y ‘Bachata rosa’ (1990).

Un «Visitante Distinguido» de Santiago

Con motivo de los conciertos, la Alcaldía de Santiago declaró el jueves a Juan Luis Guerra ‘Visitante Distinguido’ en reconocimiento «a su trayectoria artística y a su invaluable contribución a la proyección internacional» de la cultura nacional.

En sus más de cuatro décadas de carrera, el cantante dominicano ha sido reconocido con numerosos premios, entre ellos dos Grammy estadounidenses, una decena de Latin Billboard y una treintena de Grammy Latinos, siendo uno de los artistas con más de estos galardones.

Al margen de la música, en 2024 presentó su primera incursión en el mundo del cine con la película de animación ‘Capitán Avispa’, de la que es productor, que dirigen su hijo Jean Guerra y Jonnathan Meléndez y que contó con las voces, además del propio Juan Luis Guerra, de artistas como Luis Fonsi, Juanes, Joy Huerta, Karen Martínez, Adalgisa Pantaleón, José Guillermo, Héctor Aníbal, Amelia Vega, Bianca García y Roger Zayas.EFE

