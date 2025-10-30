Jueves 30 de octubre de 2025 (08.30 GMT)

Bangkok/Madrid, 30 oct (EFE).-

Busán (Corea del Sur).- Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, concluyeron su cara a cara este jueves tras casi dos horas reunidos en una base aérea de la ciudad surcoreana de Busan en busca de un acuerdo que relaje las tensiones comerciales entre ambas potencias.(foto)(vídeo)(informe a cámara)

Busan (Corea del Sur).- Imágenes de la llegada de Xi Jinping a Busan.

(vídeo)

Busan (Corea del Sur).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves desde el avión presidencial que la reunión que mantuvo por la mañana con el presidente chino, Xi Jinping, fue «increíble» y concluyó con varios acuerdos que incluyen la reducción de aranceles por el fentanilo, la venta de chips de Nvidia a China, y el freno a las restricciones a las tierras raras.

(foto)(vídeo)

Busan (Corea del Sur).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que EE.UU. y China «trabajarán juntos» para poner fin a la guerra de Ucrania.

(foto)(vídeo)

Busan (Corea del Sur).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que no habló sobre Taiwán en el cara a cara que mantuvo con el presidente chino, Xi Jinping.

(foto)(vídeo)

Santiago de Cuba/San Juan/Petit-Goave (Haití).- Cuba y Jamaica evalúan los daños tras el catastrófico paso del huracán Melissa, considerado uno de los más destructivos de los últimos años, mientras el fenómeno continúa su avance por el Caribe hacia las Bahamas.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- Estudiantes ultraortodoxos protestan en Jerusalén contra su reclutamiento militar forzoso, que amenaza una exención histórica gracias a la que no tenían que servir en el Ejército israelí como el resto de jóvenes.

(foto)(vídeo)

Seúl.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este jueves la firma de nuevos convenios entre la Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA, en inglés) y dos agencias gubernamentales chilenas, en el marco de su visita a Seúl con motivo de la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

(vídeo)

Seúl.- Llegada del presidente de Chile, Gabriel Boric, a Corea del Sur en visita oficial.

(vídeo)

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU aborda este jueves la renovación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), entre denuncias del Frente Polisario, que asegura que el borrador de resolución propuesto por EE.UU. respalda el plan de autonomía marroquí para el territorio y relega la celebración de un referéndum.

(foto)(vídeo)

París.- El ministro español de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, participará en el Foro de París por la Paz en el panel sobre Derecho internacional humanitario, en el que también participará el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.

(foto)(vídeo)

Berlín.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato adelantado del PIB en el tercer trimestre, después de haber aumentado un 0,3 % entre enero y marzo y caído un 0,3 % entre abril y junio.(foto)(vídeo)

Nueva York.- El Consejo de Seguridad de la ONU aborda la renovación de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia que monitorea y verifica que se cumplan los puntos del Acuerdo de Paz en Colombia, incluidos el cese del conflicto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados.

(foto) (vídeo)

Pekín.- China presentó este jueves a los tres astronautas que participarán en la misión tripulada Shenzhou-21, cuyo despegue está programado para las 23:44 hora local del viernes (15:44 GMT) desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste del país.

(vídeo)

Estación Espacial Internacional.- El vehículo no tripulado HTV-X1 lanzado por la Agencia Aeroespacial japonesa (JAXA) el pasado fin de semana con suministros para la Estados Espacial Internacional (EEI) arribó con éxito a la base espacial la madrugada de este jueves.

(vídeo)

Argel.- Refugiados saharauis se manifiestan contra la propuesta de resolución estadounidense que da prioridad a una autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, coincidiendo con la votación de la misma ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

(foto)(vídeo)

Karlsruhe (Alemania).- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pronuncia un discurso en la ceremonia conmemorativa del 75.º aniversario de la creación del Tribunal Federal de Justicia y de la Fiscalía Federal.

(foto)(vídeo)

Florencia.- El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) publica su decisión sobre los tipos de interés. Palazzo della Borsa, Piazza Mentana 2, 50122 Florencia, Italia.

(foto)(vídeo)(audio)

Montevideo.- La directora general de Médicos Sin Fronteras en Latinoamérica, Nancy Guerrero, insta en una entrevista con la Agencia EFE a los gobiernos de la región a «seguir presionando» para garantizar la continuidad del alto el fuego y lograr «el acceso masivo de ayuda humanitaria» a la Franja de Gaza.

(foto)(vídeo)

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, participan en un evento de Halloween en la Casa Blanca.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) lleva a cabo una huelga nacional de 24 horas para exigir mejoras en el sistema de salud que atiende a los maestros.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) celebra su 42 Congreso Mundial, que estará centrado en la lucha en favor de la defensa de la democracia y «contra el populismo y las violencias sexuales».

(foto)(vídeo)

Washington.- El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará una reunión extraordinaria con el objetivo de analizar las «graves amenazas al ordenamiento constitucional y democrático en Guatemala”.

(foto)(vídeo)

San Juan.- Un día como hoy, hace 75 años, cientos de nacionalistas puertorriqueños encabezaron en la zona montañosa de Jayuya, en el centro de Puerto Rico, una revolución con el objetivo de proclamar la independencia de la isla y exponer al mundo la situación colonial con Estados Unidos que continúa por 127 años.

(foto)(video)

El Cairo.- El Gran Museo Egipcio (GEM) abrirá el sábado formal y ostentosamente sus puertas tras más de dos décadas de esfuerzos y promesas incumplidas, un momento histórico para Egipto cargado de implicaciones prácticas que hacen de esta enorme obra un símbolo de orgullo nacional, una plataforma para proyectar «poder blando» y una no desdeñable fuente de ingresos económicos.

(foto)(video)

Santo Domingo.- El ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, Juan Carlos Muñoz Abogabir, aborda en una entrevista con EFE la problemática de la movilidad en la región y cómo su país está avanzando hacia un transporte sostenible.

(foto)(video)

Ciudad de Panamá.- Las autoridades panameñas deportan a un grupo de extranjeros, entre ellos migrantes indocumentados, con el apoyo de fondos de Estados Unidos. (foto)(vídeo)

Londres.- Se celebra la segunda sesión juicio de Felipe Massa por el mundial de F1 de 2008, que perdió en detrimiento de Lewis Hamilton en el ‘crashgate’.

(vídeo)

Lagos.- Se celebra la Semana de la Moda de la ciudad de Lagos, en Nigeria.

(foto)(video)

Belgrado.- Comienza la marcha estudiantil hacia la ciudad de Novi Sad para marcar un año desde el accidente en la estación de esta localidad serbia en el que murieron 16 personas.

(foto)(video)

Moscú.- Se celebra el día del recuerdo de las víctimas de la represión de Stalin en Rusia.

(foto)(video)

Bali (Indonesia).- Los ciudadanos australianos Darcy Francesco Jenson, Coskun Mevlut y Tupou Pasa Midolmore comparecieron este jueves ante el tribunal de distrito de Denpasar, Bali, Indonesia, acusados de participar en el tiroteo del 14 de junio, en el que dos australianos fallecieron y otro más resultó herido.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- Protesta contra el acuerdo entre Tailandia y Estados Unidos sobre minerales críticos de elementos de tierras raras.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- El director Ruben Fleischer (‘Zombieland’) recupera la saga de los magos con alma de Robin Hood que con sus trucos intentan luchar contra los ricos que acaparan la riqueza en ‘Now You See Me: Now You Don’t’, la tercera película de la franquicia, con una apuesta clara por la «magia práctica» y menos efectos digitales (CGI), obligando a su reparto (Jesse Eisenberg, Dave Franco y los nuevos fichajes) a entrenar durante meses para realizar los trucos a cámara «como si fuera un espectáculo en vivo».

(foto)(vídeo)

Bogotá.- Entrevista con el cuarteto de saxofón SIGMA Project con motivo del estreno mundial en Bogotá de un nuevo álbum que contiene exclusivamente obras compuestas por tres compositores colombianos.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- Descalzos, vestidos de blanco y armados con sus saxofones, los integrantes del cuarteto español Sigma Project sienten, cada vez que se suben a un escenario, que Europa está «vieja» para la música contemporánea, mientras que América Latina «rebosa de curiosidad y energía».

(foto)(video)

Lucca (Italia).- Los protagonistas de ‘Stranger Things’ encaran su batalla final contra la oscuridad en la última temporada de esta popular serie fantástica, presentada este jueves en la feria internacional italiana de Lucca Comics & Games.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- Los Juegos Centroamericanos llegan a su final en Guatemala, con el país anfitrión como el principal protagonista en el medallero, seguido por Costa Rica y Panamá, en un evento que contó con 12 días de eventos deportivos, sin mayores incidentes sobre su organización, salvo por críticas a su acto inaugural.

(foto)(vídeo)

