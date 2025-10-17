Juez frena intento de Trump de bloquear fondos antiterroristas para el metro de Nueva York

Washington, 16 oct (EFE).- Un juez federal de Estados Unidos ordenó este jueves detener la orden del presidente, Donald Trump, de bloquear los fondos para la subvención antiterrorista del sistema de transito de Nueva York.

El juez federal, Lewis Kaplan, detuvo la decisión del mandatario de detener los 34 millones de dólares en fondos antiterroristas para Nueva York.

La decisión del magistrado, fue fundamentada diciendo que Trump violó la Ley de Procedimiento Administrativo al retener fondos y señaló que el sistema de transporte de la ciudad es una agencia estatal y no un «instrumento» propio de Nueva York.

En su resolución, Kaplan calificó la decisión de la Administración como «arbitraria» y destacó que desde el 11 de septiembre de 2001 el metro de la ciudad ha sufrido más de ocho intentos de atentados.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que el estado no debería tener que luchar en los tribunales por el dinero de una subvención federal destinada a proteger la seguridad de la población.

Trump decidió suprimir estos fondos el pasado 1 de octubre a un mes de las elecciones a alcalde de la ciudad, que lidera el demócrata Zohran Mamdani. EFE

