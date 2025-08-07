The Swiss voice in the world since 1935

Jueza frena la construcción del centro migratorio Alligator Alcatraz por demanda ambiental

Miami (EE.UU.), 7 ago (EFE).- Una jueza federal estadounidense frenó este jueves la construcción del nuevo centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz de los caimanes) mientras analiza una demanda de grupos ambientales contra el sitio, que abrió hace un mes en medio de la zona natural de los Everglades de Florida.

La jueza Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida suspendió de «inmediato» por 14 días los trabajos en el lugar, al oeste de Miami, como la instalación de nueva infraestructura, pavimentaciones, excavaciones y cercado, informó Friends of The Everglades, asociación que lidera la demanda.

La demanda de esta organización, la Tribu Miccosukee y Center for Biological Diversity busca frenar por razones ambientales el centro, con una capacidad actual para 2.000 personas y que espera crecer a 4.000, según expuso el mes pasado la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM). EFE

