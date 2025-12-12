Jueza paraguaya autoriza extradición a Brasil de hijo de diputado fallecido en operativo

Asunción, 12 dic (EFE).- Una jueza paraguaya autorizó este viernes la extradición a Brasil de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo de un diputado oficialista que murió en agosto de 2024 durante un operativo policial, quien es investigado en ese país por presunto tráfico de drogas, aunque la magistrada aplazó su entrega hasta que concluya los procesos penales pendientes en Paraguay.

La jueza penal de garantías especializada en crimen organizado Lici Sánchez indicó a EFE que el jueves otorgó «la extradición por vía del procedimiento abreviado o voluntario» a Rodrigues Gomes, quien, aseguró, tiene nacionalidad brasileña y documento de identidad paraguaya.

La magistrada dijo que recibió en noviembre pasado un exhorto de detención con fines de extradición remitido por un juzgado federal de la ciudad brasileña de Porto Alegre contra Rodrigues Gomes, hijo del diputado paraguayo oficialista Eulalio ‘Lalo’ Gomes, fallecido el 19 de agosto de 2024 en un presunto choque de disparos con la policía durante un registro a su vivienda en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte).

Según la sentencia judicial, la jueza ordenó en una audiencia identificatoria «aplazar la entrega hasta la conclusión final de los procesos penales que se encuentran pendientes ante la Justicia paraguaya del extraditable», quien es investigado en Brasil por presunto tráfico de drogas, blanqueo de capitales y organización criminal.

Rodrigues Gomes, actualmente recluido en una cárcel de la ciudad de Emboscada (centro), tiene dos causas abiertas en Paraguay por «tráfico de estupefacientes, lavado de dinero y asociación criminal», destacó la jueza que citó los antecedentes judiciales anexados en su resolución.

Sánchez señaló que la decisión fue tomada luego de que Rodrigues Gomes decidiera acogerse a la extradición simplificada.

El acusado expresó en la audiencia, según la jueza, su «deseo de someterse a la justicia brasileña», al señalar que «el proceso abierto en Paraguay es resultante de la investigación que se está haciendo en el Brasil».

Rodrigues Gomes fue detenido en el mismo operativo de agosto de 2024 en el que murió su padre y que fue ordenado como parte de una investigación fiscal por un caso de lavado de activos procedentes del tráfico de drogas peligrosas y otros. EFE

