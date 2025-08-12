Julián Álvarez, Vinícius y Raphinha lideran la constelación de estrellas latinoamericanas

Claudio Luca Rosa

Madrid, 12 ago (EFE).- A poco menos de 20 días para el cierre de mercado, el delantero argentino Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid, lidera la brillante representación de jugadores latinoamericanos en la Liga EA Sports en la que también destacan los brasileños Vinícius Júnior y Raphinha y los uruguayos Fede Valverde y Ronald Araújo.

‘La Araña’ comenzará su segunda temporada en el conjunto rojiblanco con la mirada puesta en mejorar sus números de la temporada pasada (29 goles y 8 asistencias en todas las competiciones) y en lograr títulos a las órdenes de su compatriota, el Cholo Simeone. Para ello, tendrá que luchar entre otros con los brasileños Vinícius, Rodrygo Goes, Endrick y Eder Militao y con el uruguayo Fede Valverde, que buscarán derrocar al vigente campeón, el Barcelona.

En el equipo del alemán Hansi Flick figuran el brasileño Raphinha y el uruguayo Araújo. El delantero hizo la mejor temporada de su carrera en la 2024-2025 con 34 goles y 22 asistencias, además de levantar todos los títulos nacionales. El ‘charrúa’, en cambio, tendrá como objetivo volver a la titularidad en la línea defensiva azulgrana.

Dominio Albiceleste en Primera División

Como viene siendo habitual en los últimos años, Argentina es el país latinoamericano con más presencia en LaLiga EA Sports española, con 19 jugadores, entre los que destacan, entre otros, el recién llegado Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) o el guardameta Augusto Batalla (Rayo Vallecano).

El equipo dirigido por el también argentino Diego Simeone es el equipo con más representación de jugadores albicelestes en sus filas, con cinco; seguido de Alavés y Betis, con tres, y Celta y Rayo, con dos.

En el segundo escalón, se encuentra Uruguay, con 14 jugadores, entre los que destacan, además de Valverde y Araújo, el veterano Chirstian Stuani (Girona) y los jóvenes Alan Matturro (Levante) y Gonzalo Petit (Betis), con 20 y 18 años, respectivamente.

El podio lo completan los brasileños (12), siendo el Real Madrid el que más tiene con los citados cuatro. En el Atlético de Madrid está Johnny Cardoso, reciente incorporación procedente del Betis.

Colombia es el cuarto país con más jugadores con un total de cinco, repartidos en Girona (Yáser Asprilla y Jhon Solís), Mallorca (Johan Mojica y Daniel Luna) y Betis (Cucho Hernández).

Con el ascenso del Oviedo a Primera División, el apartado de venezolanos ha ascendido a dos jugadores. El veterano Salomón Rondón, de 35 años, volverá a la máxima categoría española tras jugar en ella en el pasado con Las Palmas (2008-10) y el Málaga (2010-2012). Yángel Herrera continúa en el Girona un año más.

Chile, Paraguay, México y Honduras tienen un representante en LaLiga EA Sports española.

Gabriel Suazo, chileno, ha llegado al Sevilla de Matías Almeyda, mientras que Kevin Arriaga, fichado también en este mercado de verano por el Levante, será el único hondureño de LaLiga EA Sports.

El mexicano Álex Padilla, con doble nacionalidad de ese país y España, y el paraguayo Omar Alderete repetirán en el Athletic Club y en el Getafe, respectivamente.

Real Sociedad, Valencia y Osasuna son los tres equipos que por el momento no cuentan con ningún latinoamericano en su primera plantilla. EFE

