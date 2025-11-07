Julio Enciso retorna a la selección de Paraguay para los amistosos contra EE.UU. y México

3 minutos

Asunción, 7 nov (EFE).- El atacante del francés Racing de Estrasburgo Julio Enciso retornó a la lista de convocados por el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, para enfrentar a Estados Unidos el 15 de noviembre y tres días después a México, dos partidos amistosos que servirán de preparación para el Mundial de 2026.

Alfaro dio a conocer este viernes la nómina de 28 futbolistas convocados para los dos últimos partidos amistosos de este año, señaló la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en la red social X.

Enciso fue el gran ausente de la última convocatoria para los amistosos ante Japón y Corea del Sur, disputados en octubre pasado, y del último combo de septiembre de las eliminatorias suramericanas al Mundial de 2026 (ante Ecuador y Perú), debido a una operación de rodilla.

Otra de las sorpresas es la primera convocatoria que le hizo Alfaro al arquero del paraguayo Guaraní Aldo Pérez, quien debutó en la Albirroja en 2023 cuando fue llamado por el técnico Guillermo Barros Schelotto.

Alfaro encargará la delantera al atacante del Cremonese italiano Antonio Sanabria; a Miguel Almirón, que milita en el Atlanta United de la MLS; también a Alex Arce, del Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina de 2025; y a Ramón Sosa, del Palmeiras brasileño.

En el mediocampo destaca Diego Gómez, un habitual en las alineaciones del Brighton inglés; Damian Bobadilla, del Sao Paulo brasileño; Matías Galarza, del River Plate argentino; y Andrés Cubas, del Vancouver Whitecaps canadiense.

La defensa quedó a cargo del experimentado Gustavo Gómez, del Palmeiras; Omar Alderete, del Sunderland inglés; Junior Alonso, del Atlético Mineiro; y de Juan Cáceres, del Dínamo Moscú.

La Albirroja sigue sin ganar en su preparación mundialista, tras empatar 2-2 con Japón y caer por 0-2 ante Corea del Sur.

Paraguay se clasificó directamente al Mundial de 2026 al terminar en el sexto lugar, con 28 de 54 puntos posibles.

Jugadores convocados:

– Porteros: Roberto Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gil (San Lorenzo de Almagro-ARG) y Aldo Pérez (Guaraní).

– Defensores: Gustavo Gómez (Palmeiras-BRA), Omar Alderete (Sunderland-GBR), Junior Alonso (Atlético Mineiro-BRA), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Alexis Duarte (Santos-BRA), Juan Cáceres (Dinamo Moscú-RUS), Agustín Sández (Rosario Central-ARG) y Alan Benítez (Internacional-BRA).

– Mediocampistas: Blas Riveros (Cerro Porteño), Matías Galarza (River Plate-ARG), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps-CAN), Lucas Romero (Recoleta), Braian Ojeda (Real Salt Lake-USA), Damián Bobadilla (Sao Paulo-BRA), Diego Gómez (Brighton & Hove Albion-GBR), Diego León (Manchester United, GBR), Hugo Cuenca (Génova-ITA), Alejandro Romero Gamarra (Al Ain-EAU).

– Delanteros: Miguel Almirón (Atlanta United-USA), Diego González (Atlas-MEX), Ramón Sosa (Palmeiras-BRA), Ronaldo Martínez (Platense-ARG), Julio Enciso (Estrasburgo-GBR), Antonio Sanabria (Cremonese-ITA) y Alex Arce (Independiente Rivadavia-ARG). EFE

