Junior empata 1-1 con Envigado y mantiene el liderato en Colombia

Bogotá, 10 ago (EFE).- Junior de Barranquilla, al mando del uruguayo Alfredo Arias, empató 1-1 a domicilio ante Envigado, con lo que mantuvo el liderato de la liga colombiana con 14 puntos, gracias a cuatro triunfos y dos empates.

Envigado, a quien ronda la sombra del descenso, buscó el triunfo, y con tanto de Santiago Londoño se fue arriba en el marcador, en medio del desconcierto del Tiburón, que tiene un equipo más sólido y con jugadores de más recorrido dentro y fuera del país.

A falta de 30 minutos para cerrar este partido de la sexta jornada de la liga, Bryan Castrillón logró emparejar el marcador en momentos en que Envigado empezó a aflojar en todas sus líneas.

Al final, Junior salvó un punto, en tanto que los envigadeños lamentaron no poder sostener la ventaja inicial, que no creció por el arquero uruguayo Santiago Silveira, al servicio del Junior, quien salvó hasta tres remates con destino de gol.

Atlético Bucaramanga logró un significativo triunfo por 2-1 ante Santa Fe, el actual campeón que no termina de encontrar un rendimiento parejo y quedó sexto con nueve puntos.

En la jornada sobresalió Deportes Tolima al derrotar a domicilio por 0-1 al América de Cali. El revés para los Escarlatas fue un duro golpe que los dejó en una situación anímica complicada de cara al partido del próximo martes contra Fluminense, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los tolimenses resistieron hasta el pitido final para alzarse con los tres puntos, lo que les permitió ascender a la quinta plaza con 10 puntos. América, con cuatro puntos, bajó a la casilla 17 del torneo colombiano, el cual es disputado por 20 equipos.

Goleador lesionado

Atlético Nacional goleó el viernes por 3-0 a Alianza. Sin embargo, la victoria le salió cara porque el delantero uruguayo Facundo Batista, que hizo un gol, sufrió fractura de tabique.

Batista quedó fuera de la nómina que el Atlético Nacional presentará el próximo martes ante Sao Paulo, en los octavos de final de la Copa Libertadores, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Con este triunfo, el «Rey de Copas» llegó a once puntos, a tres del líder, Junior.

Millonarios, por su parte, empató 3-3 con el Deportivo Cali en un partido disputado en Bogotá, en el que Andrés Llinás sufrió una fractura de tobillo.

El portero uruguayo Guillermo de Amores también dejó el campo de juego por una conmoción cerebral. El departamento médico de Millonarios informó que el jugador está bajo observación médica.

Ahora, el Deportivo Cali tiene seis puntos de 18 posibles, mientras que Millonarios logró su primer punto en cuatro partidos.

En otros compromisos, Once Caldas igualó 1-1 con Águilas Doradas, Unión Magdalena empató 1-1 con Deportivo Pasto, mientras que Fortaleza y Deportivo Pereira dividieron honores 0-0. EFE

