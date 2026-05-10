Junta militar de Níger suspende a diez medios extranjeros por «contenido desestabilizador»

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Niamey, 10 may (EFE).- El gobierno militar de Níger anunció la suspensión inmediata de una decena de medios internacionales, entre ellos Radio France Internationale (RFI), la agencia de noticias France Presse (AFP) y TV5 Monde, por la difusión de lo que consideró «contenidos desestabilizadores».

El Observatorio Nacional de la Comunicación (ONC), organismo regulador de medios en Níger, justificó la decisión en un comunicado alegando que los medios afectados por la sanción «podrían poner en grave peligro el orden público, la unidad nacional y la estabilidad de las instituciones».

Las autoridades acusan a los medios de «repetir contenidos desestabilizadores» y de «socavar la moral de las fuerzas de seguridad».

En la lista de medios suspendidos figuran Jeune Afrique, France 24, RFI, AFP, TV5 Monde, TF1 Info, Mediapart, France Afrique Média y LSI Africa.

Esta decisión se suma a la suspensión de la británica BBC en 2024.

La medida ha generado una fuerte condena de organizaciones defensoras de la libertad de prensa, como Reporteros Sin Fronteras (RSF), que denunció una «estrategia coordinada de represión» contra los medios en el Sahel.

El caso de Níger se suma a la tendencia dominante en la región del Sahel, donde los gobiernos militares han impuesto controles cada vez más estrictos sobre la prensa mientras crece la violencia armada.

Níger forma parte, junto a Malí y Burkina Faso, de la Alianza de Estados del Sahel (AES), juntas militares que se han distanciado de Occidente, en especial de Francia, y se han acercado a otros aliados internacionales como Rusia.EFE

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