Jurado electoral declara «improcedente» candidatura de hermano del expresidente Vizcarra

Lima, 5 ene (EFE).- El Jurado Electoral de Lima Centro 1 (JEE) declaró «improcedente» la solicitud de inscripción de la candidatura presidencial del partido Perú Primero, que lidera el ingeniero Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien cumple una condena a 14 años de cárcel por delitos de corrupción, informaron este lunes medios locales.

El JEE 1 tomó esta decisión, que aún es en primera instancia, tras considerar fundadas tres tachas (impugnaciones) presentadas contra Mario Vizcarra por haber recibido hace 20 años una condena por el delito de peculado (malversación de fondos públicos), de la que ya cumplió su condena.

«En consecuencia, (…) corresponde declarar improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula de candidatos a la presidencia y las vicepresidencias de la República presentada por la organización política Partido Político Perú Primero, en el marco de las Elecciones Generales 2026», señaló la resolución reseñada por medios locales.

El jurado indicó que la ley de elecciones impide la postulación a «quienes hayan sido condenados por delitos dolosos con pena privativa de libertad» y establece que este impedimento se da «aún cuando hubieran sido rehabilitados».

Agregó que existen «limitaciones razonables, necesarias y proporcionales» al derecho a la participación política y que la inhabilitación a personas que han cometido delitos de corrupción «consiste fundamentalmente en procurar que la administración pública esté compuesta por personas probas e idóneas».

Al ser una resolución en primera instancia, la decisión final sobre la fórmula presidencial de Perú Primero deberá ser tomada en los próximos tres días por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo ente electoral peruano.

La semana pasada, el JEE de Lima Centro 2 también declaró inadmisible la candidatura de Vizcarra al Senado, tras aceptar el mismo argumento de la sentencia condenatoria en su contra por peculado.

Medios locales informaron que el candidato fue condenado en 2005 por un juzgado de la región sureña de Moquegua por los delitos de peculado, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo, por haber recibido doble sueldo del Estado cuando presidió el Consejo Transitorio de Administración Regional de Moquegua, en 2001.

El ingeniero anunció a fines de octubre pasado su intención de postular a la jefatura de Estado por el partido Perú Primero, que lidera su hermano Martín, quien pretendió acompañarlo, sin éxito, como candidato a la Vicepresidencia, a pesar de haber sido inhabilitado para ejercer cualquier cargo público hasta por diez años por el Congreso.

El exmandatario permanece en prisión tras haber sido condenado el pasado 26 de noviembre a 14 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio, al declararlo culpable de recibir sobornos por valor de más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de ser jefe de Estado. EFE

