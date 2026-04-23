Justicia europea tumba la aprobación de las ayudas alemanas de 6.000 millones a Lufthansa

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Bruselas, 23 abr (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó este jueves la anulación de la decisión de la Comisión Europea al autorizar la recapitalización de Lufthansa por parte de Alemania con 6.000 millones de euros durante la pandemia de covid-19.

El fallo confirma la anulación dictada en 2023 por el Tribunal General de la UE tras los recursos presentados por Ryanair y Condor contra esa ayuda estatal.

El TJUE considera que Bruselas incurrió en un error al validar las condiciones de conversión en capital de uno de los instrumentos financieros utilizados en el rescate, un defecto que basta por sí solo para invalidar la decisión de la Comisión.

No obstante, el alto tribunal también corrige parte del razonamiento del Tribunal General y recuerda que la Comisión dispone de un amplio margen de apreciación en contextos económicos complejos.

La ayuda, notificada en junio de 2020 en pleno colapso del tráfico aéreo, formaba parte de un amplio paquete de apoyo estatal destinado a garantizar la liquidez y la solvencia del grupo Lufthansa ante el impacto de la crisis sanitaria.

La Comisión Europea aprobó entonces la recapitalización sin abrir una investigación en profundidad, al amparo del marco temporal de ayudas de Estado adoptado para hacer frente a las perturbaciones económicas provocadas por la pandemia.

Las aerolíneas Ryanair y Condor recurrieron esa decisión ante el Tribunal General de la UE, que en 2023 les dio la razón y anuló la autorización de Bruselas, y Lufthansa llevó entonces el caso en casación ante el TJUE, que ahora ha confirmado esa anulación.

El Tribunal de Justicia concluye que la Comisión no aplicó correctamente las reglas del marco temporal en lo relativo al precio de entrada del Estado en el capital y a las condiciones de conversión de una de las participaciones sin derecho a voto, lo que podía afectar al nivel de remuneración del contribuyente y a las condiciones de competencia.

No obstante, el TJUE también matiza el alcance de la sentencia del Tribunal General y corrige parte de su análisis.

En particular, considera que la instancia inferior fue demasiado lejos al cuestionar ciertos aspectos de la evaluación económica de la Comisión, como la situación financiera de Lufthansa o su poder de mercado en determinados aeropuertos.

En este sentido, el alto tribunal europeo recuerda que los jueces deben limitarse a verificar si existe un error manifiesto, sin sustituir ese criterio por el suyo propio. EFE

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