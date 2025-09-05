The Swiss voice in the world since 1935

Justicia procesa a joven acusado de lanzar una piedra a Milei durante un acto de campaña

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Buenos Aires, 5 sep (EFE).- La Justicia argentina procesó este viernes por el delito de atentado a la autoridad a un joven de 22 años acusado de arrojar una piedra contra el presidente, Javier Milei, el 27 de agosto durante un acto de campaña en Lomas de Zamora, localidad de la provincia de Buenos Aires, que celebra elecciones legislativas este domingo.

El joven, identificado como Thiago Florentín, pasó más de una semana preso y fue liberado este viernes pero procesado por la Justicia, que lo investiga por el delito de atentado a la autoridad por la agresión al mandatario, según informó la prensa local.

Florentín sufrió además un embargo por 1.000.000 de pesos (733 dólares), pero podrá atravesar el proceso en su contra fuera de prisión.

Según fuentes judiciales citadas por medios locales, la acusación contra el joven sostiene que fue identificado en el lugar en el que fue agredido Milei “arrojando piedras o elementos contundentes, junto a otras personas aún no identificadas, incitando de esta manera a la violencia colectiva de los demás participantes”.

El joven fue uno de los manifestantes que expresaron su repudio a la gestión de Milei y su malestar por las recientes denuncias de corrupción en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), se enfrentaron con grupos de seguidores del líder ultraderechista y lanzaron piedras y otros objetos al presidente mientras avanzaba en una camioneta descubierta por la arteria principal de la localidad bonaerense, bastión del peronismo.

Florentín, que pertenece a una organización social de izquierda y reside en una localidad aledaña, negó haber arrojado nada contra Milei.

Aunque no fue impactado ni sufrió heridas por el lanzamiento de piedras y otros objetos hacia él y su comitiva, el mandatario tuvo que ser protegido por sus custodios y luego fue evacuado en un vehículo blindado.

Junto a él viajaban su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el referente del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, quien abandonó la escena en una motocicleta, sin protección ni casco.

Milei, su hermana y Espert fueron llevados de inmediato a la residencia presidencial en la localidad de Olivos, desde donde el mandatario mostró que había salido ileso del suceso y responsabilizó al kirchnerismo -facción del peronismo- por el ataque.

Al presidente argentino se sumaron distintos miembros del Ejecutivo, que acusaron al peronismo de provocar la violencia, pese a que la protesta incluyó a representantes de distintos sectores y organizaciones. EFE

smo/pd/gpv

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR