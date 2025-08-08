Justicia ugandesa niega libertad bajo fianza a líder opositor tras más de 8 meses detenido

Kampala, 8 ago (EFE).- Un tribunal de Uganda denegó este viernes la esperada libertad bajo fianza al histórico líder opositor Kizza Besigye, acusado de traición y detenido sin juicio desde noviembre.

“Este tribunal no está convencido de que los solicitantes deban ser liberados en esta etapa, mientras las investigaciones aún están en curso, ya que la naturaleza del caso representa una amenaza potencial para la seguridad nacional”, sentenció Emmanuel Baguma, el juez del Tribunal Superior de Kampala, la capital del país.

“La gravedad de los cargos de traición no pueden tomarse a la ligera”, añadió.

La decisión llegó después una larga vista el pasado miércoles, en la que se debatió durante más de siete horas la presunta inconstitucionalidad de la detención de Besigye y su socio, Obeid Lutale Kamulegeya.

El líder de la oposición de Uganda, Robert Kyagulanyi, más conocido por su nombre artístico como cantante, Bobi Wine, lamentó en su cuenta de X la resolución de la corte.

¡Estamos muy decepcionados porque el Tribunal Superior ha rechazdo una vez más la libertad bajo fianza!”, dijo.

“Aún más preocupante es la afirmación del juez de que los detenidos sólo llevan detenidos desde febrero, cuando fueron acusados ante un tribunal civil. No tuvo en cuenta todo el tiempo que pasaron detenidos por orden de un tribunal militar”, agregó.

Besigye despareció en extrañas circunstancias a finales del pasado noviembre en Nairobi, la capital de Kenia, y apareció unos días más tarde en una corte militar de Uganda acusado de traición, un delito que puede acarrearle la pena de muerte.

La Fiscalía ugandesa le acusa de preparar un complot para derrocar al Gobierno y de haber viajado a varios países, como Suiza, Grecia y Kenia, para mantener reuniones sobre estos planes.

Según el Ministerio Público de Uganda, el opositor llegó a pedir apoyo económico para deponer a las autoridades del país y facilitó los viajes de varios ciudadanos ugandeses a la vecina Kenia para que recibiesen formación paramilitar.

Besigye, antiguo coronel del Ejército ugandés y exaliado del presidente ugandés, Yoweri Museveni, que ocupa el poder desde 1986, es uno de los políticos más populares del país.

En 1999, renunció a su posición militar después de acusar al Gobierno de propagar la corrupción y el nepotismo. Desde entonces, las fuerzas de seguridad de Uganda han intentado impedir los eventos públicos del antiguo militar, quien ha estado detenido decenas de veces.

Pese a estos obstáculos, Besigye presentó su candidatura a la Presidencia en cuatro elecciones (2001, 2006, 2011 y 2016).

Museveni, de 80 años, fue reelegido en enero de 2021 tras un período electoral caracterizado por la desaparición de centenares de simpatizantes de la oposición, protestas dispersadas con munición por las fuerzas de seguridad y al menos 54 manifestantes muertos. EFE

