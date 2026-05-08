Kallas anuncia planes de duplicar la financiación de Moldavia durante su visita a Chisinau

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Moscú, 8 may (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Kaja Kallas, anunció este viernes en Chisinau planes de duplicar la financiación de Moldavia en el marco del Fondo Europeo para la Paz.

«Kaja Kallas anunció que propondría a los Estados miembros duplicar la financiación de la República de Moldavia a través del Fondo Europeo para la Paz hasta alcanzar los 120 millones de euros anuales», reza el comunicado, difundido al término de una reunión entre la jefa de la diplomacia europea y la presidenta moldava, Maia Sandu.

Según la nota de la Presidencia moldava, sería «la mayor ayuda jamás concedida a un país beneficiario, después de Ucrania».

«Con cada inversión en nuestras capacidades de seguridad, Moldavia se convierte en un socio más sólido para la estabilidad de la región, la seguridad de la frontera oriental de la Unión y el proyecto europeo en su conjunto», declaró, por su parte, Sandu.

Agregó que Moldavia utilizará la ayuda para proteger a sus ciudadanos de «amenazas presentes y futuras».

Durante una rueda de prensa con Sandu, Kallas señaló que la antigua república soviética está logrando avances significativos en la implementación de las reformas necesarias para el ingreso en la Unión Europea.

Además, adelantó que la segunda cumbre Moldavia-UE se celebrará dentro de poco en Bruselas.

«Moldavia forma parte de Europa (…) Reconocemos el notable progreso que han logrado en la implementación de estas reformas tan exigentes (…) Reconocemos su rapidez y determinación. Estas reformas son reales y sostenibles, y benefician a los ciudadanos», dijo Kallas, citada por la televisión TV8.md.

Asimismo, abogó por acelerar la adhesión de Chisinau al bloque de los Veintisiete.

La líder moldava, a su vez, destacó que los progresos hechos por su país «se lograron a pesar de los desafíos de seguridad», incluidos los derivados de la guerra de Rusia contra Ucrania.

La primera cumbre entre Moldavia y la Unión Europea tuvo lugar en julio de 2025 en Chisinau. Bruselas afirmó entonces que la UE «defenderá la libertad, la democracia, la identidad y la seguridad de Moldavia».EFE

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