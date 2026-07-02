Kallas defiende un candidato europeo de consenso como nuevo alto representante en Bosnia

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Skopie, 2 jul (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, dijo este jueves en Sarajevo que el próximo alto representante internacional para Bosnia-Herzegovina debe ser un candidato europeo de consenso, en un momento en que las negociaciones para elegir al sucesor del alemán Christian Schmidt siguen bloqueadas.

«Estamos trabajando para acordar un candidato europeo como próximo alto representante. Se han propuesto varios nombres y tratamos de alcanzar un consenso sobre una persona que sea aceptable para todos», declaró Kallas en una rueda de prensa.

La jefa de la diplomacia europea confirmó además que el estadounidense Louis Crishock seguirá al frente de la Oficina del Alto Representante (OHR) de forma interina hasta el 14 de julio.

La dimisión de Schmidt se hizo efectiva el miércoles, después de que el Consejo para la Aplicación de la Paz (PIC), órgano encargado de supervisar la aplicación de los Acuerdos de Dayton, no lograra consensuar un sucesor.

Ante ese bloqueo, Crishock, número dos de la OHR, asumió el cargo de manera provisional.

En las últimas semanas, diversos medios internacionales señalaron que la salida de Schmidt no habría sido completamente voluntaria y apuntaron a presiones de Washington para impulsar un relevo más alineado con las prioridades de la Administración estadounidense.

Según esas informaciones, EEUU respalda la candidatura del diplomático italiano Antonio Zanardi Landi, mientras que varios países de la UE apoyan al diplomático francés René Troccaz.

El cargo de alto representante internacional fue creado en 1995 para supervisar la aplicación de los Acuerdos de Dayton, que pusieron fin a la guerra (1992-1995) de Bosnia y, por tradición, siempre ha recaído en un candidato europeo.EFE

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