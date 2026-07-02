Kast aboga por alianza suramericana para negociar en igualdad ante las grandes potencias

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Montevideo, 2 jul (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, abogó este jueves en Montevideo por la conformación de alianzas comerciales entre los países más pequeños de América Latina para poder negociar en igualdad de condiciones frente a las grandes potencias mundiales.

El mandatario instó durante un encuentro organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing de Uruguay a conformar un grupo de países para no enfrentarse «de a uno» a las exigencias de las naciones dominantes, apostando siempre por el libre comercio y sin caer en el proteccionismo.

En este sentido, valoró que el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, asuma el liderazgo del Mercosur y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Como muestra de esta integración, el mandatario chileno confirmó que su país está patrocinando la entrada de Uruguay al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y propuso que, aunque Uruguay no forme parte territorial del futuro corredor bioceánico suramericano, pueda utilizar los puertos chilenos como vía de salida hacia el «gigante» mercado asiático.

Kast invitó a los empresarios uruguayos a invertir en su país y delineó su plan de recuperación económica basado en la «certeza jurídica», la rebaja de impuestos y el combate frontal al crimen organizado.

El mandatario destacó que, tras «diez años de estancamiento», su administración ha logrado recuperar la confianza internacional mediante la «facilitación regulatoria», es decir, la eliminación de trabas burocráticas discrecionales.

«Con algunos cambios en cargos directivos hemos logrado destrabar en este periodo de abril a junio más de 16.000 millones de dólares», subrayó Kast.

Anunció que en el primer semestre se alcanzaron los 24.000 millones de dólares en inversiones desbloqueadas y que existen en proceso de aprobación otros 370 proyectos por un valor cercano a los 90.000 millones de dólares.

Acompañado por una amplia delegación interministerial y parlamentaria, Kast resaltó que las inversiones chilenas en Uruguay alcanzan los 1.800 millones de dólares y animó a los empresarios orientales a aumentar los 500 millones de dólares que actualmente tienen invertidos en Chile para «equilibrar la cancha».

Para incentivar la llegada de capitales, anunció un «proyecto de reconstrucción nacional» que contempla una mayor «competitividad tributaria» con rebajas en el impuesto corporativo y un régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones.

A cambio, agradeció el patrocinio de Uruguay para que la ciudad chilena de Valparaíso se convierta en la sede del futuro organismo internacional sobre Biodiversidad Marina (BBNJ).

Kast dejó claro que «no habrá desarrollo económico sin seguridad», calificando al crimen organizado transnacional como un «cáncer».

En este sentido, puso en valor la cercanía de Orsi, con el que mantuvo una reunión este miércoles en la que acordaron trabajar de manera conjunta para enfrentar la amenaza del crimen organizado transnacional. EFE

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