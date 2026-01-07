Kast se reúne en Lima con empresarios peruanos y chilenos para analizar relación bilateral

Lima, 7 ene (EFE).- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió este miércoles en Lima con los miembros del Consejo Empresarial Chileno-Peruano (CEChP) para «intercambiar visiones» sobre los desafíos económicos y las oportunidades para fortalecer la relación entre ambos países.

Kast inició con este encuentro las actividades de una visita que realiza a Perú para reunirse con el presidente de transición peruano, José Jerí, quien lo recibirá hacia el mediodía de este miércoles (17:00 GMT) en el Palacio de Gobierno de Lima.

La Sociedad de Comercio Exterior de Perú (Comex) informó en un comunicado que el encuentro con los empresarios de ambos países se celebró en un hotel de Lima y planteó analizar la relación bilateral «desde una perspectiva empresarial y de cooperación».

En la cita participaron cerca de 50 líderes empresariales de ambos países, en representación de los principales grupos económicos y sectores como la minería, agroindustria, energía, y comercio.

Comex indicó que Kast destacó la importancia de recuperar el crecimiento económico, atraer inversión y fortalecer la confianza empresarial, destacando el rol que cumple el sector privado como socio estratégico en la generación de empleo y desarrollo.

A su turno, el presidente del capítulo Perú del CEChP, Guillermo Ferreyros, resaltó que el consejo es una iniciativa empresarial privada que por más de dos décadas ha contribuido al fortalecimiento de la relación bilateral.

«Chile y Perú son las economías más sólidas de la región y este será un año clave para ambos países. Esperamos que las nuevas administraciones promuevan una visión de largo plazo y que faciliten la inversión privada», sostuvo Ferreyros.

Según la información, durante el diálogo se tocó una agenda amplia de temas estratégicos, entre ellos la facilitación migratoria y la gestión fronteriza, la complementariedad agrícola, la minería y los minerales críticos, la cooperación energética y la seguridad ciudadana.

Se señaló, además, que el flujo en la frontera entre los dos países sigue operando cerca de un 30 % por debajo de los niveles prepandemia, «con impactos directos en el comercio, el turismo y la logística».

Kast, quien arribó a Lima durante la noche de este martes, aseguró antes de partir de Santiago de Chile que trabajará para «habilitar» un corredor humanitario para facilitar el retorno de inmigrantes venezolanos a su país.

La creación de un corredor de devolución para la diáspora venezolana fue una de las iniciativas que el líder ultraderechista se comprometió a impulsar durante su campaña presidencial como parte de una estrategia regional para enfrentar la crisis migratoria, en donde ya ha tocado la puerta de varias autoridades latinoamericanas.

La idea de Kast coincide en parte con lo planteado por Jerí, quien el fin de semana pasado afirmó que dará a los venezolanos «las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria» y que reforzará sus líneas fronterizas para «garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos». EFE

