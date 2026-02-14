Kazajistán aprende a bailar flamenco de la mano del maestro español Carlos Romero

Astaná, 14 feb (EFE).- Los bailarines kazajos enfrentaron el difícil reto de aprender a bailar flamenco pese a las barreras culturales en un taller dirigido por el maestro Carlos Romero, exsolista del Ballet Nacional de España, coreógrafo y docente, y que concluyó este sábado en la capital de Kazajistán.

«La verdad, para los alumnos ha sido un reto afrontar este tipo de lenguaje, porque al final es muy distinto tanto técnica como expresivamente», declaró a EFE el bailarín.

Según Romero, que este sábado examinó a sus pupilos, estos «son muy trabajadores, y aunque solo hemos tenido cinco días, los chicos han trabajado súper bien y estamos muy contentos con los resultados».

El examen incluyó dos danzas con música de Maurice Ravel (Bolero) y Manuel de Falla (Las jotas de ‘El sombrero de tres picos’).

El bailarín, egresado del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, fue solista del Ballet Nacional de España, se ha presentando en importantes escenarios de todo el mundo y en la actualidad también se dedica a la docencia, ofreciendo cursos en la Escuela Flamenco de Andalucía junto a su compañera, Tania Martín.

En el taller le asistió Lucía García, egresada de los conservatorios de Murcia y Málaga, quien ayudó a los bailarines kazajos a perfeccionar su técnica, comprender mejor las particularidades del flamenco y su estilo.

García expresó su admiración por Astaná, ciudad que calificó de «preciosa y que apoya muchísimo la cultura, lo cual es muy importante», aunque reconoció que le costó bastante soportar el frío de esta nación centroasiática, ya que está acostumbrada «a la buena temperatura de España».

«Aquí me han acogido como si fuese una más y me he sentido como en familia. Esto ha sido impresionante (…) Estoy super contenta de haber podido estar aquí», aseveró.

Esta iniciativa fue posible gracias a la Embajada de España en Astaná, como parte de sus empeños en tender puentes entre ambos países.

La agregada cultural de la legación diplomática española, Beatriz Muñoz, comentó a EFE que «este intercambio cultural permitirá a estos chicos, a estos estudiantes, empezar a conocer la profundidad y la belleza de la danza española».EFE

