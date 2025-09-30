Kellogg anima al Senado de EE.UU. a aprobar sanciones a Rusia sin esperar a Trump

1 minuto

Cracovia (Polonia), 30 sep (EFE).- El representante especial de la Casa Blanca para Ucrania, el general retirado Keith Kellogg, animó este martes al Senado de EE.UU. a aprobar el proyecto de ley de sanciones a Rusia que abandera el senador republicano Lindsey Graham sin esperar al visto bueno del presidente Donald Trump.

“Para mí, esto pondría otra bala en el revólver para que el presidente la use si la quiere usar”, dijo Kellogg durante una intervención en el Foro de Seguridad de Varsovia.

Kellogg sugirió que en el proyecto de ley -iniciado por Graham junto con el senador demócrata Richard Blumenthal- se podría incorporar una moratoria que permita a Trump no aplicarla de forma inmediata si el texto se aprobara.

El proyecto de ley de Graham y Blumenthal cuenta con el apoyo de decenas de senadores y prevé la imposición de aranceles del 500 % a países que continúen comprando petróleo de Rusia.

La aplicación de una ley así alteraría de forma dramática toda la arquitectura de aranceles construida por Trump desde su llegada a la Casa Blanca, y supondría un castigo sin precedentes a países como China o la India que siguen financiando la maquinaria de guerra rusa con sus adquisiciones masivas de petróleo ruso.

Kellogg explicó en su intervención en Varsovia que le planteó a Graham la posibilidad de avanzar en la aprobación sin el acuerdo explícito de Trump de una versión de la ley que incluya una moratoria que pueda extenderse indefinidamente. EFE

