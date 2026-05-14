Kenia niega que Francia vaya a instalar una base militar en su territorio

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Nairobi, 14 may (EFE).- El Gobierno de Kenia ha negado que Francia vaya a instalar una base militar en su territorio, después de que ambos países firmaran un acuerdo de cooperación en materia de defensa.

«No existe ningún acuerdo firmado entre Kenia y Francia para el establecimiento de una base militar. Lo que sí existe es un acuerdo de cooperación militar», subrayó el viceministro keniano de Asuntos Exteriores, Korir Sing’Oei, en declaraciones recogidas este jueves por medios locales.

El viceministro respondió en una entrevista la pasada noche con el canal local Citizen TV a las crecientes especulaciones en redes sociales sobre la eventual apertura de una base militar francesa.

«No ha habido ninguna discusión al respecto ni ningún acuerdo de ningún tipo. Que yo sepa, no existe absolutamente ninguna intención de establecer una base», insistió Sing’Oei.

El Parlamento de Kenia aprobó el pasado mes un acuerdo firmado en octubre de 2025, que estrechará los lazos militares entre Kenia y Francia, permitirá operaciones conjuntas y posibilitará el despliegue recíproco de fuerzas.

El pasado 15 de marzo, alrededor de 800 soldados franceses llegaron al puerto de Mombasa, en el sureste de Kenia, para realizar ejercicios conjuntos de entrenamiento y cooperación en materia de seguridad en el marco del acuerdo.

Kenia y Francia firmaron el pasado domingo once memorandos de entendimiento en sectores estratégicos como el transporte, la energía, la agricultura o la logística por valor de más de 1.000 millones de dólares (más de 855 millones de euros).

Estos acuerdos refuerzan la relación de Francia con Kenia dentro de la estrategia de París de buscar nuevos aliados estratégicos en África tras perder influencia en sus excolonias, especialmente en África occidental.

Como parte de ese plan de diversificacion por parte de París, los presidentes de Kenia, William Ruto, y Francia, Emmanuel Macron, copresidieron el lunes y el martes pasados en Nairobi la Cumbre África Adelante entre el país europeo y los del continente, que congregó a más de treinta jefes de Estado y Gobierno africanos.

Esa cumbre es la primera de este tipo que acoge un país anglófono desde que empezaron estas reuniones francoafricanas en 1973. EFE

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