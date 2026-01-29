Kenia y Estados Unidos buscan reforzar sus lazos comerciales y de seguridad

Nairobi, 29 ene (EFE).- El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se reunió este jueves con el presidente de Kenia, William Ruto, y ambos líderes abordaron asuntos de interés mutuo, como un posible acuerdo comercial o su cooperación bilateral en los ámbitos de la seguridad y el terrorismo.

«Hablamos de varios temas bilaterales y regionales de interés mutuo. Reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer nuestra ya excelente relación con Estados Unidos, basada en el respeto mutuo y los intereses comunes», afirmó Ruto en un comunicado difundido en la red social X.

El mandatario keniano se mostró «satisfecho» de que el comercio bilateral entre ambos países sea «mutualmente beneficioso y equilibrado, lo que brinda al sector privado numerosas oportunidades para hacer negocios y prosperar».

En este sentido, las exportaciones de Kenia a EE.UU. superaron en 2024 los 737 millones de dólares, mientras Kenia importó bienes estadounidenses por valor de 771,3 millones de dólares.

Ruto destacó que Washington y Nairobi están en conversaciones sobre un acuerdo comercial «integral» para el que «se han logrado muchos avances».

Entre los temas que ambos gobiernos están debatiendo, detalló, están «la eliminación o reducción de los aranceles sobre diversos bienes y productos» o «el comercio digital y la inversión», entre otros.

También en el ámbito comercial, Ruto celebró los avances para prorrogar hasta 2028 la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA), que beneficiaba a una treintena de países africanos y cuya ampliación se encuentra en trámites parlamentarios tras vencer el pasado septiembre.

El presidente hizo referencia asimismo al histórico acuerdo de cooperación sanitaria firmado durante su viaje a Washington el pasado diciembre, por el que EE.UU. debería destinar 1.600 millones de dólares a la sanidad keniana en los próximos cinco años, si bien la implementación del plan fue suspendida por una denuncia por posibles transferencias de datos personales.

Seguridad y terrorismo

Ruto agradeció la cooperación bilateral en la seguridad regional y global, en concreto, el apoyo de EE.UU. con equipamiento y vehículos en la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, liderada por Kenia, a la actual Fuerza de Represión de Pandillas (GSF), que combate la violencia en la nación caribeña.

El presidente y el subsecretario de Estado también abordaron la situación en Somalia, asolada por el conflicto y el terrorismo yihadista, y Landau «subrayó la necesidad de reevaluar las estrategias empleadas en Somalia después de más de veinte años de estos desafíos y la mejor manera de apoyar» a ese país.

El Ejército somalí ha contado con la colaboración militar tanto de las sucesivas misiones de la Unión Africana (UA), en las que participa Kenia, como de EE.UU. y Turquía.

Finalmente, Ruto y Landau conversaron sobre la devastadora guerra civil en Sudán, donde «Kenia está dispuesta a ofrecer apoyo logístico para facilitar los esfuerzos humanitarios».

La visita del subsecretario de Estado a Nairobi tuvo lugar tras la cancelación el pasado noviembre del viaje al país africano del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, que tenía previsto desplazarse a Kenia tras su participación en la cumbre del G20 en Sudáfrica, pero no acudió finalmente después de que EE.UU. decidiera no participar en esa reunión.

Landau, que estuvo acompañado por el comandante del Mando Militar de EE.UU. en África (AFRICOM), general Dagvin Anderson, se reunió este miércoles en Adís Abeba con Mahmoud Ali Youssouf, presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), que tiene su sede en la capital etíope, y con el primer ministro de ese país, Abiy Ahmed.

El subsecretario se encuentra en una gira africana, programada desde el 24 de enero al 1 de febrero, que empezó en Egipto y acabará en Yibuti y que busca promover «las prioridades del presidente (Donald) Trump: reequilibrar el comercio, garantizar un entorno empresarial positivo y promover la seguridad y la paz». EFE

