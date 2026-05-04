Kenia y Tanzania suscriben ocho acuerdos para fortalecer su integración económica

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Nairobi, 4 may (EFE).- Kenia y Tanzania suscribieron este lunes a ocho Memorandos de Entendimiento durante la visita de Estado del presidente keniano, William Ruto, a la ciudad de Dar es Salaam para fortalecer la integración económica y el comercio bilateral.

Según un comunicado de la Presidencia keniana, los acuerdos alcanzados abarcan sectores como energía, agricultura, transporte ferroviario, cooperación jurídica y marítima.

Durante las reuniones bilaterales con su homóloga tanzana, Samia Suluhu Hassan, Ruto destacó que el comercio entre ambas naciones alcanzó los 860,3 millones de dólares (unos 736,2 millones de euros) en 2025.

“La presidenta Samia y yo hemos mantenido discusiones bilaterales productivas y francas durante las cuales realizamos una revisión integral de nuestras relaciones (…). Insto a nuestros respectivos equipos a avanzar con rapidez y urgencia en la implementación de nuestros compromisos compartidos”, dijo Ruto en el documento.

El mandatario añadió que existe una resolución compartida para fortalecer la asociación estratégica en beneficio de ambos pueblos.

Ambos gobiernos establecieron el 30 de junio de este año como fecha límite para la eliminación de las barreras no arancelarias pendientes, siguiendo las directrices de la Comunidad de África Oriental (EAC).

En materia de infraestructura, los mandatarios revisaron el progreso de la autopista Malindi-Bagamoyo y acordaron reactivar la línea ferroviaria Voi-Mwatate-Taveta para reducir costos de transporte.

La autopista busca unir la costa keniana con la tanzana con el objetivo de integrar los corredores económicos del litoral de ambos países, algo que para Ruto es “fundamental para mejorar la conectividad costera y promover el turismo”.

Mientras que la línea ferroviaria conecta la ciudad keniana de Voi con el puesto fronterizo de Taveta, en la frontera con Tanzania y el acuerdo de reactivación busca ofrecer una alternativa al transporte por carretera para el traslado de mercancías.

“Confío en que las discusiones que hemos mantenido se traducirán en resultados tangibles para nuestros pueblos”, concluyó el presidente keniano.

El proceso de reafirmación de fronteras entre los dos países registra un avance de 564 kilómetros de un total de 778 kilómetros, con el objetivo de finalizar los trabajos antes de 2027.

Kenia y Tanzania son miembros fundadores de la EAC, organización que busca la integración política y económica de la región bajo los principios del panafricanismo. EFE

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