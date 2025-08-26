Kenji Fujimori no participará en elecciones de 2026 y dice ser feliz lejos de la política

Lima, 26 ago (EFE).- Kenji Fujimori, hijo menor del difunto expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y hermano de la precandidata presidencial Keiko Fujimori, anunció que no va a apoyar ningún partido político en las próximas elecciones generales de 2026 y aclaró que no está inscrito en Fuerza Popular, el partido que lidera su hermana, ni en ningún otro.

El hijo del exmandatario, que fue elegido como congresista en 2011 y reelecto en 2016, afirmó este lunes a la emisora RPP que antes de que avancen los rumores prefiere zanjar la discusión y asegurar que no va a apoyar a ninguna formación política.

«No me van a ver en ningún estrado ni mitin», sostuvo el que fue el parlamentario que cosechó más votos en los comicios de 2011.

Kenji Fujimori explicó que está feliz fuera de la política, puesto que «por primera vez en su vida» está haciendo lo que más le gusta, en referencia al podcast de entrevistas que conduce, ‘Tampoco Tampocast’.

«Durante toda mi vida he acompañado a mi papá a los viajes al interior del país, de ahí lo he acompañado 16 años en el penal de Barbadillo. Prácticamente, he vivido en el penal de Barbadillo. Sé lo que es, sé lo duro qué es, y a veces el destino te pone por delante una sola cosa. A mí me puso solo la política y hoy en día siento que estoy construyendo mi proyecto de vida y lo disfruto muchísimo», afirmó.

Kenji apuntó que en este momento prefiere opinar de la política sin tener que estar dentro de ella y añadió que, por salud mental, prefiere evitar tratar temas políticos con su hermana Keiko.

“Tenemos una relación (con Keiko Fujimori) como hermanos, obviamente, como familia. Pero yo trato de evitar justamente esos temas porque, ya viviendo siete años alejados de la política, yo siento que lo mejor que me ha podido pasar es justamente estar fuera de la política. Mi hermana sigue en política, le deseo lo mejor, pero ya llega un momento, yo tengo mi esposa, mi familia y cada uno va tomando su propio camino», agregó.

En este sentido, no se pronunció sobre la posibilidad de que Keiko Fujimori vuelva a presentarse como candidata presidencial de Fuerza Popular en las elecciones presidenciales de 2026, lo que supondría su cuarta participación en comicios generales, tras haber perdido en segunda vuelta las tres anteriores contiendas.

Desde que entró en política, el principal objetivo de Kenji Fujimori fue la liberación de su padre, lo que logró en 2017 con el indulto concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski que fue inicialmente anulado por la Justicia y después confirmado por la actual mandataria, Dina Boluarte.

Prisión suspendida

En junio de 2024, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú ratificó la condena de cuatro años y medio de cárcel a Kenji Fujimori por tráfico de influencias, si bien no entrará en un penal al aplicar la figura de la «prisión suspendida».

De este modo, la sala ratificó la decisión adoptada el 15 de noviembre de 2022 contra Kenji Fujimori por el intento de negociar de manera ilícita el apoyo de legisladores para evitar la destitución del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien después indultó al padre del exparlamentario.

Kuczynski renunció a la presidencia del Perú en el 2018 en medio de acusaciones de presunta corrupción ligadas a Odebrecht y el indulto que otorgó a Fujimori se anuló por irregularidades, hasta que el Tribunal Constitucional lo restituyó en diciembre de 2023 y ordenó la excarcelación del exmandatario, que murió en septiembre de 2024. EFE

